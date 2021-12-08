Доступ к ресурсу Tor Project ограничили в России

Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что «на основании судебного решения ресурс (Tor Project) внесен в Единый реестр запрещенной информации (...) на сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен», передает ТАСС.

Основанием стало размещение на ресурсе информации, которая обеспечивала работу средств по предоставлению доступа к противоправному контенту.

Напомним, в ноябре Лига безопасного интернета запустила петицию на платформе change.org по ограничению доступа к программам-анонимайзерам и Tor.

Эксперты считают, что именно в «даркнете» осуществляется продажа наркотиков, оружия и украденных персональных данных, распространяется детская порнография и треш-контент, а также предлагаются услуги хакеров.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации – это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов.

Tor часто используют для выхода в «даркнет» – скрытую сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами (компьютерная сеть, основанная на равноправии участников – прим. ВЗГЛЯД), иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов.

В апреле 2020 года эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Tor Project использовался для коммуникации с агентами разведки США, а затем превратился в зону порока, где торгуют наркотиками и оружием». Тогда же стало известно о сокращении финансирования властями США анонимной сети Тоr на фоне коронавируса.

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