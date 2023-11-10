Истребители стран НАТО и Швеции провели военные учения в небе Эстонии

Главный штаб ВС Эстонии: Истребители ВВС Британии, Испании, Финляндии и Швеции провели в небе Эстонии военные учения

Tекст: Антон Никитин

По словам заместителя начальника главного штаба Сил обороны Эстонии по оперативным вопросам полковника Марта Вендла, маневры Neptune Strike продемонстрировали способность подразделений союзников быстро и эффективно использовать военную силу на расстоянии тысяч километров, передает РИА «Новости».

В ходе учений симулировалась ситуация угрозы Эстонии, которую предстояло отразить с расстояния в несколько тысяч километров ударной морской группировке альянса (STRIKEFORNATO) – она находится в прямом подчинении главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR), – а также силам регионального командования «Брюнсум».

В совместной операции участвовали военно-воздушные и военно-морские подразделения в регионе, в том числе дежурные истребители ВВС Испании, которые охраняют небо с территории Эстонии, а также авиация Финляндии и Швеции. Из Северного моря их поддержали истребители F-35 авианосца Queen Elizabeth британских ВМС. На суше действовали бойцы эстонских Сил специальных операций и британские авианаводчики.

Как считает Вендла, союзники показали, что способны действовать быстро и эффективно, оперативно реагировать на угрозу на море, суше и в воздухе.

Маневры Neptune Strike охватывают всю Европу, включая акватории Средиземного, Северного и Балтийского морей. Инициатива фокусируется на улучшении взаимодействия между странами НАТО, особенно в сфере проведения морских и десантных операций.

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