Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
В НАТО оценили последствия победы России в конфликте с Украиной
Генсек НАТО Столтенберг: Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой
Победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.
Как указал Столтенберг, победа России «на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО», это «сделает НАТО уязвимой». По его словам, альянс должен продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее поле боя и за столом переговоров, передает ТАСС.
Он, отвечая на вопрос о рисках снижения объемов помощи Украине по мере затягивания конфликта, отметил, что военная поддержка Украины должна приблизить долгосрочное и справедливое разрешение кризиса.
В понедельник бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс потерпел неудачу на украинской территории, потому, вероятно, у него не будет будущего. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.