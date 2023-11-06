Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: У НАТО нет будущего

Tекст: Алексей Дегтярев

Руководство НАТО не способно сделать ничего для завершения боевых действий на Украине, Киев имел вторую по величине армию по сравнению со всеми странами – членами альянса, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, передает «Газета.Ru».

По численности войск следующим за Украиной шла Турция, добавил он.

Джонсон усомнился в том, что у НАТО есть будущее, и указал, что киевский режим, имевший «достаточно сильную армию», оказался на грани поражения. Это стало провалом для стран Запада.

Запад скоро начнет умывать руки, поскольку ему не нравится, когда его связывают «с проигрышным делом», заключил Джонсон.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.