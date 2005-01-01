Кремль прокомментировал заявление НАТО о Керченском проливе

Россия негативно воспринимает заявление постпреда США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон о намерении гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Негативно. Мы не понимаем, что имеется ввиду», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли подобные заявления.

По словам Пескова, «ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна». «В соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна», - добавил он, передает ТАСС.

Что касается того, возможен ли вообще проход кораблей НАТО в указанные воды, то представитель Кремля заявил, что сначала необходимо дождаться соответствующего запроса. «Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос и гипотетически я не стал бы рассуждать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Россия может пропустить корабли НАТО в Азовское море.

Песков подчеркнул, что «существует определенная система нотификации подобных планов, которая должна выполняться». «Кроме того, существует еще режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был еще зафиксирован конвенцией Монтре, которая тоже должна выполняться», – заключил представитель Кремля.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, какие шаги собирается сделать альянс в рамках «пакета мер» против России в Черном море. В частности, планируется «укрепить разведку, воздушную разведку», а также отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море».

Адмирал Игорь Касатонов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил планы НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив.