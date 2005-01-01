Адмирал Касатонов оценил планы НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

«Конфликт здесь исключен. Керченский пролив – зона подавляющего господства российского Черноморского флота который я спас вместе с военным советом флота в 1992 году», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя обещание НАТО «гарантировать проход» украинских кораблей в Керченском проливе. Эксперты не исключают провокаций натовцев.

«Никаких украинских моряков они «обеспечивать» не будут. Это не более, чем политические заявления. Тут надо политически адекватно отвечать и этого достаточно», – считает командующий ЧФ в 1991-92 годах адмирал Игорь Касатонов.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, какие шаги собирается сделать альянс в рамках «пакета мер» против России в Черном море. В частности, планируется «укрепить разведку, воздушную разведку», а также отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море».

«Во-первых, есть конвенция Монтрё о черноморских проливах 1936 года, ее надо выполнять всем. Как пришли, так через 21 день уйдут, сколько бы их ни было, много или мало, все уйдут. Есть также регламент одновременного прохода – сколько могут проходить одновременно», – подчеркнул адмирал.

Во-вторых, американцы и их союзники – даже не признавая де-юре весь Керченский пролив внутренними территориальными водами России – не могут не считаться с тем, что это зона подавляющего господства ЧФ России, подчеркнул собеседник.

«Керченский пролив – это внутренние территориальные воды России. Поэтому можно исхитряться смотреть издалека с самолета, что болтается над Анатолийским побережьем, можно рассматривать фамилии матросов на куртках со спутника, а также бортовые номера пограничных катеров, но – это внутренние воды. Они туда не полезут», – добавил Касатонов.

По мнению адмирала, не следует опасаться и американских угроз «укрепить разведку». «Да ради бога, пусть они тратят силы и средства. Что у нас есть поле РЛС, которое они вскрывают, что мы их поле вскрываем – это нормальные рабочие моменты каждого суверенного государства. Пусть планово работают и планово тратят ресурс, конфликт здесь исключен», – считает Касатонов.

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