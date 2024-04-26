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Китай указал на лицемерную политику США
Вашингтон проводит лицемерную политику, оказывая помощь Киеву, но при этом критикуя сотрудничество Китая с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что, с одной стороны, США вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой – необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения Москвы и Пекина. Ван Вэньбинь подчеркнул, что это очень лицемерный и безответственный подход, передает РИА «Новости».
Дипломат добавил, что источник украинского кризиса кроется в накопленных противоречиях в области региональной безопасности в Европе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую КНР оказывает России.