Китай указал на лицемерную политику США

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что, с одной стороны, США вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой – необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения Москвы и Пекина. Ван Вэньбинь подчеркнул, что это очень лицемерный и безответственный подход, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что источник украинского кризиса кроется в накопленных противоречиях в области региональной безопасности в Европе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую КНР оказывает России.