Путин призвал ставить задачи народосбережения и благополучия семей во главу угла

Tекст: Ольга Никитина

«19 марта на встрече с руководством фракций Государственной думы мы говорили о реализации нашей долгосрочной программы, обозначенной в послании Федеральному собранию», – приводит его слова ТАСС.

«Кстати, целый ряд инициатив, вошедших в послание, в свое время обсуждался и выдвигался именно парламентариями, представителями разных политических сил, регионами и муниципалитетами, гражданами. И реализовывать все запланированное в экономике, науке, технологиях, культуре, социальной сфере в широком смысле слова тоже, надеюсь, будем вместе», – отметил Путин.

«Во главу угла необходимо ставить задачу народосбережения, благополучия российских семей, укрепления суверенитета нашей страны», – акцентировал внимание президент, указав на то, что в этом вопросе «очень многое <…> зависит от региональных и местных органов власти, от их включенности в общую работу».

Российский лидер заявил также, что укреплять парламентскую и политическую систему России надо на основе самобытного опыта страны.