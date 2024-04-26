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Путин назвал основу для укрепления политической системы России
Путин: Укреплять политическую систему России надо на основе самобытного опыта страны
Укреплять парламентскую и политическую систему России надо на основе самобытного опыта страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
«Само время событий, через которое мы проходим, доказывает значимость такой преемственности, то, как важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России», – приводит его слова ТАСС.