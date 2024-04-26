Путин назвал основу для укрепления политической системы России

Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции

Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично

Tекст: Дарья Григоренко

Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.

«Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.