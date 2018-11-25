Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ?

Москва негативно отнеслась к обещанию НАТО «гарантировать проход» украинских судов через Керченский пролив. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна. В соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна», – заявил он.

Проход кораблей НАТО в Азовское море возможен только при подаче соответствующего запроса Москве, напомнил Песков. «Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента. Песков также напомнил о том, что режим пребывания военных кораблей в Черном море «был еще зафиксирован конвенцией Монтрё» 1936 года.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила о том, какие шаги собирается предпринять альянс в рамках «пакета мер» против России в Черном море. В частности, планируется «укрепить разведку, воздушную разведку», а также – на что и отреагировали в Кремле – отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море».

Азовское море – внутреннее море двух стран, России и Украины. В договоре по Азовскому морю 2003 года (который Украина не расторгла, из Киева лишь звучат угрозы разрыва) прописано ограничение прав третьих государств в том, что касается судоходства, в первую очередь действий военных кораблей. Суда и корабли третьих стран могут заходить в это море по совместному разрешению двух государств. И если Киев с радостью даст добро натовцам, то Москва, разумеется, нет.

Сложнее со статусом Керченского пролива. После воссоединения Крыма с Россией наша страна контролирует оба берега пролива, следовательно, он относится к внутренним водам с соответствующим правовым статусом. Но с точки зрения Киева, США и НАТО крымский берег остается украинским – с соответствующим статусом. Собственно, эта трактовка стала поводом для декабрьской провокации ВМС Украины – которая теперь оказалась предлогом для натовского «пакета мер». Пока еще действующая киевская власть, разыгрывая перед мартовскими выборами патриотическую карту, грозила новыми прорывами катеров.

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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обещал убедить Турцию закрыть для России пролив Босфор, якобы за нарушение конвенции Монтрё. Как поясняла газета ВЗГЛЯД, совершенно безосновательно: проливы закрываются для прохода военных судов воюющих держав, так что «сухопутному моряку» Воронченко для начала следовало бы вместе с украинским правительством объявить войну России.

Что мог делать и делает Киев, так это привлекать внимание американцев к «проблеме» усиления России в Черном море. Судя по всему, не без результата: еще в декабре командование вооруженных сил США направило в Госдеп запрос с предложением уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в эту акваторию в «ответ на действия России против Украины в Керченском проливе».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, корабли какого класса и с каким водоизмещением имеют право на проход через черноморские проливы. Если взять ВМФ США, то фактически в Черное море может прийти один эсминец класса «Арли Бёрк» или ракетный крейсер класса «Тикондерога» с сопровождающей его группой малых кораблей. Или же пара подводных лодок. Такая группировка кораблей не представляет серьезной опасности для Черноморского флота ВМФ России.

Бывший командующий ЧФ адмирал Игорь Касатонов в комментарии газете ВЗГЛЯД также напомнил о регламенте одновременного прохода военных кораблей, прописанном в конвенции Монтрё, и о сроках пребывания кораблей третьих стран – которые прописаны там же.

«Как пришли, так через 21 день уйдут, сколько бы их ни было, много или мало. Все уйдут»,

– подчеркнул адмирал.

Кроме того, американцы и их союзники, даже не признавая де-юре весь Керченский пролив внутренними территориальными водами России, не могут не считаться с тем, что это зона подавляющего господства Черноморского флота.

«Керченский пролив – это внутренние территориальные воды России, – подчеркнул адмирал Касатонов. – Поэтому можно исхитряться смотреть издалека с самолета, что болтается над Анатолийским побережьем, можно рассматривать фамилии матросов на куртках со спутника, а также бортовые номера пограничных катеров, но это внутренние воды. Они туда не полезут».

По мнению адмирала, не следует опасаться и озвученных представителем США при НАТО обещаний «укрепить разведку». «Да ради бога, пусть они тратят силы и средства. Что у нас есть поле РЛС, которое они вскрывают, что мы их поле вскрываем – это нормальные рабочие моменты каждого суверенного государства. Пусть планово работают и планово тратят ресурс, конфликт здесь исключен», – считает Касатонов.

«Никаких украинских моряков они «обеспечивать» не будут. Это не более чем политические заявления. Тут надо политически адекватно отвечать, и этого достаточно», – резюмировал бывший командующий ЧФ.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков – но он также допускает возможность провокаций со стороны натовцев. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД:

«Никто не собирается гарантировать украинцам проход через Керченский пролив.

Вторжение в наши территориальные воды означает военную агрессию против России. Если они предпринимают такие шаги, то Россия имеет полное основание утопить их корабли.

Я не думаю, что НАТО и США решатся на такой шаг. Хотя на фоне того, что сейчас американцы терпят поражение по всем фронтам (их даже китайцы выкидывают из Европы), идея провокации не исключена».

«В этом случае вполне возможен локальный военный конфликт с потоплением натовских кораблей, что сделать будет достаточно просто. Тем более что среди этих кораблей есть турецкий фрегат, и если этот фрегат пострадает, это приведет к конфликту между Россией и Турцией, что будет только на руку американцам, – подчеркивает Сивков. – Поэтому ситуацию надо отслеживать и делать все возможное, чтобы избежать провокаций, которые могли бы перерасти в конфликт».