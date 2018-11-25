Взгляд
3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
Перейти а раздел…

Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
Перейти а раздел…

Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

Донбасс стал центром «Русского мира»

Андрей Бабицкий, журналист
В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как коллекторы издеваются над должниками

      Перейти а раздел…

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Умер Алексей Булдаков
            Адмирал Касатонов оценил планы НАТО гарантировать Украине проход через Керченский проливШтаб Зеленского выдвинул ряд требований к ПорошенкоПутин приехал на завод Mercedes-Benz на российском «Аурусе»Разработчики сказали, в чем Ил-112В превосходит украинский Ан-26
            Киллер зарезал работницу «Московского долголетия»Грузия испугалась приостановки безвизового режима с ЕвропойВласти Украины полностью запретили авиасообщение с РоссиейОхлобыстин объяснил, почему не обиделся на «идиотов» от Зеленского
            Многодетную россиянку отдали под суд за организацию изнасилования, пыток и убийстваВ ЛНР раскрыли обстоятельства гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Путин оставил автограф на одном из первых собранных в России Mercedes-BenzАхеджакова вступилась за оскорбившего россиян Панина

            «новая холодная война»


            Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

            расширенные границы


            В ООН признали часть территории Арктики продолжением континентального шельфа России

            «аккуратная декоммунизация»


            Познер сказал, где надо похоронить Ленина

            Видео

            «эффект кобры»


            Зачем государство превращает сборы в налоги

            повышение ставок


            Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

            «Балканский рубеж»


            Британия выступила за цензуру для российского кино

            «золотой миллиард»


            Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

            конфликт на украине


            Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

            Слуга Коломойского


            Глеб Простаков: Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

            «Вашингтонское болото»


            Дмитрий Дробницкий: Конгресс нашел способ сдержать «безумного Трампа»

            Азиатский дракон


            Тимофей Бордачёв: Китай расшатывает Европу на глазах у России

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

            Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное море   3 апреля 2019, 14:01
            Фото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
            Текст: Александр Колпаков,
            Михаил Мошкин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ?

            Москва негативно отнеслась к обещанию НАТО «гарантировать проход» украинских судов через Керченский пролив. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна. В соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательна, и она тоже хорошо известна», – заявил он.

            Проход кораблей НАТО в Азовское море возможен только при подаче соответствующего запроса Москве, напомнил Песков. «Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента. Песков также напомнил о том, что режим пребывания военных кораблей в Черном море «был еще зафиксирован конвенцией Монтрё» 1936 года.

            Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила о том, какие шаги собирается предпринять альянс в рамках «пакета мер» против России в Черном море. В частности, планируется «укрепить разведку, воздушную разведку», а также – на что и отреагировали в Кремле – отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море».

            Азовское море – внутреннее море двух стран, России и Украины. В договоре по Азовскому морю 2003 года (который Украина не расторгла, из Киева лишь звучат угрозы разрыва) прописано ограничение прав третьих государств в том, что касается судоходства, в первую очередь действий военных кораблей. Суда и корабли третьих стран могут заходить в это море по совместному разрешению двух государств. И если Киев с радостью даст добро натовцам, то Москва, разумеется, нет.

            Сложнее со статусом Керченского пролива. После воссоединения Крыма с Россией наша страна контролирует оба берега пролива, следовательно, он относится к внутренним водам с соответствующим правовым статусом. Но с точки зрения Киева, США и НАТО крымский берег остается украинским – с соответствующим статусом. Собственно, эта трактовка стала поводом для декабрьской провокации ВМС Украины – которая теперь оказалась предлогом для натовского «пакета мер». Пока еще действующая киевская власть, разыгрывая перед мартовскими выборами патриотическую карту, грозила новыми прорывами катеров.

            Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обещал убедить Турцию закрыть для России пролив Босфор, якобы за нарушение конвенции Монтрё. Как поясняла газета ВЗГЛЯД, совершенно безосновательно: проливы закрываются для прохода военных судов воюющих держав, так что «сухопутному моряку» Воронченко для начала следовало бы вместе с украинским правительством объявить войну России.

            Что мог делать и делает Киев, так это привлекать внимание американцев к «проблеме» усиления России в Черном море. Судя по всему, не без результата: еще в декабре командование вооруженных сил США направило в Госдеп запрос с предложением уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в эту акваторию в «ответ на действия России против Украины в Керченском проливе».

            Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, корабли какого класса и с каким водоизмещением имеют право на проход через черноморские проливы. Если взять ВМФ США, то фактически в Черное море может прийти один эсминец класса «Арли Бёрк» или ракетный крейсер класса «Тикондерога» с сопровождающей его группой малых кораблей. Или же пара подводных лодок. Такая группировка кораблей не представляет серьезной опасности для Черноморского флота ВМФ России.

            Бывший командующий ЧФ адмирал Игорь Касатонов в комментарии газете ВЗГЛЯД также напомнил о регламенте одновременного прохода военных кораблей, прописанном в конвенции Монтрё, и о сроках пребывания кораблей третьих стран – которые прописаны там же.

            «Как пришли, так через 21 день уйдут, сколько бы их ни было, много или мало. Все уйдут»,

            – подчеркнул адмирал.

            Кроме того, американцы и их союзники, даже не признавая де-юре весь Керченский пролив внутренними территориальными водами России, не могут не считаться с тем, что это зона подавляющего господства Черноморского флота.

            «Керченский пролив – это внутренние территориальные воды России, – подчеркнул адмирал Касатонов. – Поэтому можно исхитряться смотреть издалека с самолета, что болтается над Анатолийским побережьем, можно рассматривать фамилии матросов на куртках со спутника, а также бортовые номера пограничных катеров, но это внутренние воды. Они туда не полезут».

            По мнению адмирала, не следует опасаться и озвученных представителем США при НАТО обещаний «укрепить разведку». «Да ради бога, пусть они тратят силы и средства. Что у нас есть поле РЛС, которое они вскрывают, что мы их поле вскрываем – это нормальные рабочие моменты каждого суверенного государства. Пусть планово работают и планово тратят ресурс, конфликт здесь исключен», – считает Касатонов.

            «Никаких украинских моряков они «обеспечивать» не будут. Это не более чем политические заявления. Тут надо политически адекватно отвечать, и этого достаточно», – резюмировал бывший командующий ЧФ.

            Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков – но он также допускает возможность провокаций со стороны натовцев. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД:

            «Никто не собирается гарантировать украинцам проход через Керченский пролив.

            Вторжение в наши территориальные воды означает военную агрессию против России. Если они предпринимают такие шаги, то Россия имеет полное основание утопить их корабли.

            Я не думаю, что НАТО и США решатся на такой шаг. Хотя на фоне того, что сейчас американцы терпят поражение по всем фронтам (их даже китайцы выкидывают из Европы), идея провокации не исключена».

            «В этом случае вполне возможен локальный военный конфликт с потоплением натовских кораблей, что сделать будет достаточно просто. Тем более что среди этих кораблей есть турецкий фрегат, и если этот фрегат пострадает, это приведет к конфликту между Россией и Турцией, что будет только на руку американцам, – подчеркивает Сивков. – Поэтому ситуацию надо отслеживать и делать все возможное, чтобы избежать провокаций, которые могли бы перерасти в конфликт».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............