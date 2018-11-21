Какие военные корабли могут отправить США в Черное море?

Командование вооруженных сил США направило в Госдепартамент запрос с предложением уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Чёрное море в «ответ на действия России против Украины в Керченском проливе». Госдеп, в свою очередь, подтвердил, что «Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с конвенцией Монтрё».

Дело в том, что для попадания в Чёрное море кораблям ВМС США необходимо преодолеть Мраморное море и проливы Дарданеллы и Босфор, режим прохода через которые определяется конвенцией Монтрё.

И она действительно допускает проход через проливы в мирное время военных кораблей даже нечерноморских держав, в связи с чем официальный представитель базирующегося в Европе Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс уже заявил о готовности выполнить поставленные командованием задачи в соответствии с нормами международного права.

Однако не стоит забывать, что конвенция Монтрё накладывает на такие планы целый ряд ограничений. Во-первых, нечерноморские страны должны не менее чем за восемь дней (а желательно за 15) уведомить Турцию о своем намерении, что сейчас США и осуществляют.

Во-вторых, военные корабли нечерноморских государств вне зависимости от целей их пребывания могут оставаться в Черном море не более 21 дня. То есть ни о каком длительном или тем более постоянном военном присутствии США в Черном море речи быть не может.

Но и на этом ограничения не заканчиваются – пройти через проливы могут отнюдь не любые военные корабли. Так, хотя описание класса авианосцев присутствует в приложении к конвенции, в самих ее статьях, оговаривающих, какие корабли имеют право прохода, данный тип отсутствует. Соответственно, выходит, что авианосцы таким правом пользоваться не могут.

Исключением могут быть различные универсальные десантные корабли, вертолетоносцы, авианесущие крейсеры, но не чистые авианосцы, составляющие основу военной мощи ВМС США. «Авианосцами являются надводные военные корабли, которые, каково ни будь их водоизмещение, предназначены или устроены преимущественно для перевозки и ввода в действие на море воздушных судов», – гласит конвенция.

Таким образом, появления главной гордости американцев – авианосной ударной группы – в Черном море ждать не стоит.

Что же касается остальных кораблей – то право прохода имеют:

1. Подводные лодки любого типа.

2. Линейные корабли – надводные военные корабли с водоизмещением более 10 тыс. тонн или водоизмещением менее 8 тыс. тонн, оснащенные орудиями калибра выше 203-мм, а также иные корабли с таким вооружением.

3. Легкие надводные корабли – корабли водоизмещением не более 10 тыс. тонн, имеющие на борту орудия калибра не более 203-мм.

4. Малые боевые корабли – корабли водоизмещением не более 2 тыс. тонн, скорость хода которых не должна превышать 20 узлов. Кроме того, они не должны иметь на вооружении орудия калибра выше 155-мм, а также оборудование для выбрасывания торпед.

5. Вспомогательные корабли – корабли, которые используются для нужд флота или для перевозки войск и не построены как боевые суда.

Более того, общий тоннаж военных кораблей нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн, из которого на каждое из таких государств должно приходиться не более двух третей. Таким образом, США имеют право направить в Чёрное море корабли, суммарный тоннаж которых составляет не более 20 тыс. тонн.

И тут стоит отметить, что, к примеру, водоизмещение одного только флагмана Шестого флота командного корабля «Маунт Уитни» составляет почти 18,5 тыс. тонн, а, например, УДК «Уосп» и вовсе 40 тыс. тонн. Входящие же в это соединение эсминцы класса «Арли Бёрк» имеют водоизмещение свыше 9 тыс. тонн, ракетные крейсеры «Тикондерога» – 9,8 тыс. тонн, а субмарины «Вирджиния» – 7,8 тыс. тонн.

Получается, что фактически в Чёрное море может прийти один «Арли Бёрк» или «Тикондерога» с сопровождающей его группой малых кораблей. Или же пара подводных лодок. То есть такая группировка кораблей, которая не представляет серьезной опасности для Черноморского флота ВМФ России. А потому вся эта американская игра мускулами не более чем показательное выступление перед своими партнерами.