Командование ВС США захотело отправить американские корабли в Черное море

Командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос с предложением уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море, сообщила телекомпания CNN.

По словам неназванных американских чиновников, планы командования ВС США следует считать «ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря», передает ТАСС.

Телекомпания пояснила, что конвенция Монтре от 1936 года обязывает Соединенные Штаты минимум за 15 дней уведомлять Турцию о возможности прохода американских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Черным.

Более того, согласно положениям конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня, отмечает телеканал.

Госдеп отказался комментировать суть дипломатической переписки с правительством Турции, однако подтвердил, что «Соединенные Штаты совершают действия в соответствии с конвенцией Монтре».

Тем временем официальный представитель базирующегося в Европе Шестого флота Соединенных Штатов Кайл Рейнс заявил о готовности выполнить поставленные командованием ВМС США задачи.

«Мы оставляем за собой право действовать свободно, в соответствии с международным правом и нормами», – подчеркнул Рейнс.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу в районе Керченского пролива, после чего были задержаны российскими пограничниками. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которую организовал Петр Порошенко накануне президентских выборов. В Совете Федерации также предупредили США о последствиях отправки кораблей НАТО в Черное море.