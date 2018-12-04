Пушков назвал последствия отправки кораблей НАТО в Черное море

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что призыв американского сенатора Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море обернется резким обострением конфликта.

По словам российского сенатора, его американский коллега плохо понимает соотношение сил в регионе. «Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет», – написал Пушков в своем Twitter.

Он назвал совершенно бессмысленным шагом отправку военного флота к берегам России. «Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать – не напугают. А потом флот придется возвращать – и вернется он не во славе. Неумная была бы затея», – добавил Пушков.

Ранее сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал США и НАТО решительно ответить на «российскую агрессию» в отношении Украины и предложил для демонстрации силы направить флот США и корабли НАТО в Черное море. Он добавил, что требуются дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия Украине.

Напомним, что в ходе предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел входящих в НАТО стран Соединенные Штаты намерены выработать общую позицию альянса по инциденту в Керченском проливе, обсудив «всеобъемлющий ответ».