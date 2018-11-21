Госдеп захотел «всеобъемлющего» ответа НАТО на инцидент в Керченском проливе

В ходе предстоящей в Брюсселе встречи министров иностранных дел входящих в НАТО стран Соединенные Штаты намерены выработать общую позицию альянса по инциденту в Керченском проливе, обсудив «всеобъемлющий ответ», заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

В Госдепе заверили, что в ходе предстоящих в Брюсселе сессий по Украине и Грузии Соединенные Штаты намерены опираться на призывы к России отпустить корабли ВМС Украины и задержанных членов экипажа, передает ТАСС.

«В последние несколько дней мы работали в тесной координации с нашими европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и сейчас мы сфокусированы на том, чтобы дать ответ от лица всего альянса, чтобы ответ на произошедшее в Керченском проливе был соответствующего масштаба», – заявил представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты намерены убедиться в том, что по итогам этой недели у входящих в НАТО стран была бы общая позиция, и члены альянса работали бы над «всеобъемлющим» ответом.

«Мы призываем европейских союзников проявить лидерство для разрешения проблемы, которая возникла у Европы на ее собственном «заднем дворе», – заявил дипломат.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии выборов.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс нарастил присутствие в Черном море. Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал не позволить Украине втянуть Германию в войну с Россией.