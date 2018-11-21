Угрожает ли России новая база ВМС Турции в Черном море

Турки создают новую военно-морскую базу на Черном море. Девятая по счету база ВМС этой страны будет располагаться всего лишь в 100 километрах от бывшей советской границы. В турецкой прессе предполагают, что этот объект должен охранять газопровод, идущий из России. Так ли это? И что Турция может противопоставить Черноморскому флоту России?

Турция намерена создать новую военно-морскую базу на восточном побережье Черного моря. Об этом во вторник сообщила местная газета Milliyet. По информации издания, новый военный объект расположится в районе населенного пункта Сюрмене в 40 километрах от города Трабзон. На военной базе будут служить 400 военнослужащих и работать 200 гражданских служащих.

Также сообщается, что Турция пошла на такой шаг после того, как США сообщили о своих планах направить в акваторию Черного моря свои военные корабли на фоне эскалации кризиса в Керченском проливе. Еще одной причиной для строительства военно-морской базы стало открытие газопровода «Турецкий поток» 5 ноября. Однако эксперты напоминают, что планы по ее строительству существовали не одно десятилетие еще со времен холодной войны.

Стоит отметить, что сооружаемая военная база станет девятой базой ВМС Турции, а в настоящее время у Турции есть восемь военно-морских баз в четырех морях: в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче на Эгейском море, в Гельджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

Для чего же на самом деле туркам нужна еще одна военно-морская база?

«Данная база нужна Турции явно не для защиты от военных кораблей США. Это примерно то же самое, что система ПРО в Европе против иранских ракет. Зачем Турции строить базу и формировать там военно-морской кулак, если согласно конвенции Монтре американцы могут находиться там не более 21 суток», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«Восток – дело тонкое. Это не только гаремы, это еще и силы, которые они способны создать на море. И это заставляет задуматься», – отметил Комоедов. И задуматься, по его словам, стоит именно о целях Турции, которые вряд ли как-то связаны с американскими планами.

Потенциальная эскалация сил США в Черном море носит исключительно декларативный характер, подчеркнул Комоедов. «Даже если теоретически предположить, что через Мраморное и Средиземное моря США попытаются, вопреки конвенции Монтре, сосредоточить на черноморском направлении свои авианосцы и корабли-ракетоносцы. Им не будет никакого смысла заходить в закрытый театр военно-морских действий, которым является Черное море, которое простреливается вдоль и поперек силами нашего флота и Южного округа», – объяснил адмирал.

Комоедов также отметил: Черноморский и турецкий флот на сегодняшний день находятся примерно в одинаковом положении.

«Во времена моего командования Черноморским флотом, в начале 2000-х годов, турецкий флот был раза в четыре сильнее нашего.

Турция интенсивно продвигалась в экономическом плане, у них появились свои корабли, катера, подводные лодки, а у нашего флота, например, была всего одна подводная лодка – «Варшавянка», – рассказал собеседник.

Однако после того как Черноморский флот начал получать новую технику, по словам адмирала, соотношение сил с Турцией сравнялось. «На данный момент у нас существует полноценная группировка подводных лодок, появились новые корабли, в том числе ракетные, фрегаты», – пояснил Комоедов.

В то же время он заметил: «Турция тоже не стояла на месте, они тоже развивались. Если есть тенденция к расширению системы базирования, значит, есть что туда поставить».

Председатель Движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев считает, что развитие морских сил Турции на Черном море – вопрос ожидаемый, но «если то, что они делают на своей территории, не наносит ущерб региональной безопасности и нашим добрососедским отношениям, – мы относимся к этому с пониманием».

Ненашев пояснил, что развитие флота для Турции – процесс естественный, потому как 80% торговли осуществляется страной через флот, а сам торговый флот Турции, гораздо сильнее военного. «Если турки не участвуют в чужих сценариях, то пусть строят и обустраивают свою инфраструктуру, как это делаем мы. Главное, чтобы Турция не допускала нарушений существующих мировых конвенций, не допускала туда лишние страны и провокационности в отношении нашей страны», – подчеркнул собеседник.

Эксперт также отметил, что с точки зрения соотношения военно-морских сил Черноморский флот по совокупной мощности вооружения несравнимо мощнее турецкого. «Несмотря на то что турецкий флот превосходит Черноморский по количеству надводных кораблей и подводных лодок, по совокупной мощности, по количеству ракет, которые мы можем выпустить, если кто-то пожелает нас проверить, наш флот сильнее», – заметил Ненашев.

По его словам, турецкий флот располагает 12–14 подводными лодками, 15 крупными надводными кораблями (как фрегатами, так и сторожевыми), однако все эти корабли «возрастные». «Турки будут сейчас модернизировать свои верфи, судостроение у них, кстати, лучше, чем у нас. Плюс минно-тральные силы по большому количеству кораблей включают десантные корабли, но они уже тоже в возрасте», – пояснил эксперт.

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«Хоть наш ракетный крейсер «Москва» и находится в состоянии ремонта, но после модернизации он один способен решить все вопросы в случае, если кто-то захочет нас проверить в Черном море. У нас есть ракетные корабли типа «Самум» (на воздушной подушке), они самые быстроходные и несут такие ракетные комплексы, которые также способны ответить на все возникающие вопросы», – пояснил собеседник.

Помимо имеющихся военных ресурсов Ненашев отметил у Черноморского флота наличие шести новых подводных лодок с «Калибрами», базирующихся в Новороссийске и Севастополе, а также призвал учитывать в составе флота и ракетные комплексы. «Мы должны учитывать и наши ракетные комплексы, которые держат под контролем все Черное море, и турки это знают. Флот – это прежде всего кадры, это морская наука, это не только морской, но и океанский опыт, а также морская авиация, по которой Россия Турцию превосходит», – рассказал эксперт.

Также эксперт указал на то, что Черноморский флот сейчас проходит процесс модернизации, добавив, что через 10 лет он будет обновлен на 90% по многим классам кораблей.

Эксперт также счел заявленную в турецкой прессе версию причин строительства базы сомнительной.

В качестве реальной причины строительства базы Ненашев назвал пятилетнюю программу модернизации, согласно которой Турция обновляет свои базы не только в Черном, но и в Средиземном море.

«Они хотят стать первой региональной морской державой. Это их план, и они стараются его выполнять», – отметил собеседник. Угрожать России для Турции нет никакого смысла, потому что наши страны тактические союзники, считает Ненашев.

«Туркам, как и нам, не нужен конфликт в Сирии, потому что это рядом с их границей, а это проблема беженцев и проблема напряженности», – заметил эксперт.

«А вот с точки зрения противодействия Америке мы можем их наглость вместе успешно сдерживать. Чтобы они не наглели, не нарушали тоннаж и не превышали количество суток, проведенных в Черном море, мы можем вместе давать им понять, что Россия и Турция американцам не рады», – добавил он.

По мнению Ненашева, НАТО продолжит поддерживать напряженность в Черном море в качестве способа давления на Россию, однако не так нагло и резко, как задумывалось. «ЕС и НАТО придется погружаться в проблемы других стран, например, таких как Франция», – пояснил собеседник.

Эксперт полагает, что Североатлантический альянс будет отвлекать народы входящих в него стран от реальных проблем, пытаясь делать в Черном море горячую точку, однако эксперт не уверен, хватит ли у них для этого политической воли.

«Для этого нужно проявлять агрессивную политическую волю, а для того чтобы ее проявлять, нужно иметь более или менее спокойную обстановку в своих странах. Не думаю, что шкала агрессивности резко поползет вверх», – заявил Ненашев.

«Один-два натовских корабля будут регулярно заходить, информационный шум будет поддерживаться, будут потявкивать некоторые фальшивые политические деятели Польши, наших ближних соседей будут на нас натравливать, но для нас все заходы натовских кораблей – это настоящая мишень на полигоне», – добавил он.

Эксперт пояснил, что ранее, для того чтобы проводить учебную подготовку, на полигоны отправлялись надводные мишени для отработки учебных задач, а теперь наличие кораблей НАТО экономит наши средства и ресурсы, избавляя Россию от необходимости самим выставлять мишени на морских полигонах.

Таким образом, получается, что база создается не только ради газопровода «Турецкий поток». Турция думает об усилении своей военно-морской мощи, в том числе на Черном море. Для России это немаловажно. Наши страны действительно сейчас являются тактическими союзниками, но не факт, что так будет всегда. Тем более что Турция по-прежнему входит в НАТО, а отношения России с этим блоком простыми не назовешь.