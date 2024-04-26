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Россия оценила отношения с Нидерландами
Посол: Взаимодействие Москвы и Гааги находится на низшем с момента распада СССР уровне
Посол России в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что отношения между Россией и Нидерландами находятся на самом низком уровне с момента распада СССР. По его словам, наблюдается разрыв экономических, политических и культурных связей.
Дипломат отметил, что это произошло не по инициативе России, передает ТАСС.
Напомним, в начале апреля сообщалось, что Служба общей разведки и безопасности страны (AIVD) Нидерландов начала расследование по информации чешских спецслужб о якобы финансировании Россией европейских политиков.