Нидерланды начали расследование «финансирования» Россией европейских политиков

В Нидерландах началось расследование о якобы финансировании Россией европейских политиков

Tекст: Ольга Никитина

Де Йонге заявил, что AIVD тесно сотрудничает с другими службами в рамках расследования. При необходимости, по его словам, будет осуществлен обмен информацией с чешскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

Нидерландское правительство связалось с чешскими властями, чтобы узнать, намерены ли они обнародовать дополнительную информацию, рассказал глава МВД страны.

Чешские власти пока не намерены делиться дополнительной информацией, а также не назвали «голландских граждан или голландские организации», которые якобы могли бы финансироваться Россией, отметил он.

Ранее Служба безопасности и информации Чехии заявила, что в стране раскрыта сеть лиц, якобы финансируемых Россией, которые «хотели влиять на политические события в европейских странах».