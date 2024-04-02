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Нидерланды начали расследование «финансирования» Россией европейских политиков
В Нидерландах началось расследование о якобы финансировании Россией европейских политиков
Глава МВД Нидерландов Хуго де Йонге сообщил, что Служба общей разведки и безопасности страны (AIVD) начала расследование по информации чешских спецслужб о якобы финансировании Россией европейских политиков.
Де Йонге заявил, что AIVD тесно сотрудничает с другими службами в рамках расследования. При необходимости, по его словам, будет осуществлен обмен информацией с чешскими спецслужбами, передает РИА «Новости».
Нидерландское правительство связалось с чешскими властями, чтобы узнать, намерены ли они обнародовать дополнительную информацию, рассказал глава МВД страны.
Чешские власти пока не намерены делиться дополнительной информацией, а также не назвали «голландских граждан или голландские организации», которые якобы могли бы финансироваться Россией, отметил он.
Ранее Служба безопасности и информации Чехии заявила, что в стране раскрыта сеть лиц, якобы финансируемых Россией, которые «хотели влиять на политические события в европейских странах».