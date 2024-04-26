Премьер Грузии назвал европарламентариев «шантажистами»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, одиозные европарламентарии пытаются создать в Грузии негативный фон, запугать общественность, стимулировав революционные процессы. «Говорить с правительством и народом Грузии на языке шантажа недопустимо», – сказал Кобахидзе.

По его словам, критические резолюции ЕП в адрес Грузии «не имеют никакой цены». Кобахидзе также заявил, что эти европарламентарии надеются на то, что в октябре, когда в Грузии состоятся парламентские выборы, Еврокомиссия решит не начать с Грузией переговоры о членстве в Евросоюзе.

Он сказал, что европарламентарии, критикующие Грузию, хотят «искусственно вызвать волнения в грузинском обществе и искусственно сменить грузинскую власть, рейтинг доверия к которой сегодня превышает 60%».

Ранее премьер Грузии подверг резкой критике Госдеп США и Европарламент.