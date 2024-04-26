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    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    26 апреля 2024, 16:57 • Новости дня

    Премьер Грузии назвал европарламентариев «шантажистами»

    Tекст: Александра Юдина

    Европарламентарии «шантажируют» Грузию, требуя санкций против экс-главы правительства Бидзины Иванишвили и освобождения из заключения экс-президента Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, одиозные европарламентарии пытаются создать в Грузии негативный  фон, запугать общественность, стимулировав революционные процессы. «Говорить с правительством и народом Грузии на языке шантажа недопустимо», – сказал Кобахидзе.

    По его словам, критические резолюции ЕП в адрес Грузии «не имеют никакой цены». Кобахидзе также заявил, что эти европарламентарии надеются на то, что в октябре, когда в Грузии состоятся парламентские выборы, Еврокомиссия решит не начать с Грузией переговоры о членстве в Евросоюзе.

    Он сказал, что европарламентарии, критикующие Грузию, хотят «искусственно вызвать волнения в грузинском обществе и искусственно сменить грузинскую власть, рейтинг доверия к которой сегодня превышает 60%».

    Ранее премьер Грузии подверг резкой критике Госдеп США и Европарламент.

    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    У тел из массового захоронения в Хан-Юнисе обнаружили признаки изъятия органов

    WAFA: У тел из массового захоронения в Хан-Юнисе обнаружили признаки изъятия органов

    У тел из массового захоронения в Хан-Юнисе обнаружили признаки изъятия органов
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники спасательных служб, участвовавшие в извлечении тел мирных жителей из массового захоронения на территории медицинского комплекса «Насер» в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщили об обнаружении признаков изъятия у погибших внутренних органов, сообщило палестинское агентство WAFA.

    По его данным, тела были найдены со связанными руками и зашитыми животами, что вызывает подозрения в изъятии внутренних органов. Тела завернуты в нейлоновые черно-синие саваны, которые отличаются по цвету от саванов, используемых в Газе, передает ТАСС.

    Представители чрезвычайных служб считают, что это могло быть сделано с целью повышения температуры тел для ускорения процесса их разложения и сокрытия улик. Также агентство отмечает, что на некоторых телах обнаружены следы огнестрельных ранений в голову.

    Ранее палестинские экстренные службы обнаружили на территории медицинского комплекса «Насер» в Хан-Юнисе массовое захоронение с 50 телами погибших.

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    25 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации

    Financial Times: Украинским мужчинам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта

    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации
    @ Art Service 2/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта, сообщает Financial Times.

    По словам польского министра, в таком случае украинцы могут быть депортированы, пишет Financial Times, передает «Московский комсомолец».

    Косиняк-Камыш добавил, что многие поляки злятся при виде молодых украинцев в отелях и кафе, параллельно слушая о том, сколько «сил они должны прикладывать, чтобы помогать Украине».

    Отмечается, что к началу 2024 года на территории Польши находились до 200 тыс. мужчин с Украины.

    Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны. Также сообщалось о запрете выдачи паспортов украинцам за границей.

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    26 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об уходе ВСУ с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке

    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций укрепрайона в Красногоровке, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Кимаковский отметил, что отступление вооруженных сил Украины произошло «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов». Он сообщил, что давление на Красногоровку шло по нескольким направлениям, передает ТАСС.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку.

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    26 апреля 2024, 08:22 • Новости дня
    Экс-разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками

    Экс-разведчик Чинкуини: воюющие за ВСУ французские наемники избегают наказания из-за узкого определения в УК

    Экс-разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Во Франции не могут решить, являются ли французы, воюющие на стороне Украины, наемниками. Экс-сотрудник французской контрразведки Николя Чинкуини утверждает, что определение «наемник» в Уголовном кодексе Франции слишком узкое, что позволяет им избежать наказания.

    МИД Франции отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, называя заявления об этом якобы «российской дезинформацией». Чинкуини объясняет это тем, что понятие «наемник» во Франции табуировано, так как за это грозит уголовное преследование, передает РИА «Новости».

    На родине этих людей называют «волонтерами», однако, как подчеркивает эксперт, Россия справедливо называет их наемниками. По мнению аналитика, ожидаются «интересные юридические дебаты», если российским военным удастся поймать «разоблаченного агента французского правительства».

    Ранее Чинкуини сообщал, что на Украине погибли минимум 75 французских наемников.

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    25 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Финляндии подтвердили причину повреждения газопровода Balticconnector

    Tекст: Ольга Иванова

    Основной причиной повреждения газопровода Balticconnector, проходящего по дну Финского залива от Финляндии до Эстонии, стал якорь китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear, считают финские следователи.

    При этом следователи так и не смогли сообщить, инцидент был организован намеренно или произошел ввиду непрофессионального судовождения, сообщает «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что газопровод Balticconnector возвращен в эксплуатацию.

    Напомним, утечка на газопроводе была обнаружена 8 октября 2023 года. По данным финской полиции, трубу повредил якорь, вероятно, китайского судна.

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    25 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Зависшие в Индии рупии компаний РФ предложили инвестировать в местные акции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские финансовые организации предложили Резервному банку Индии (RBI) разрешить им инвестировать рупии, хранящиеся на специальных счетах востро (SRVA) в стране, в акции и другие ценные бумаги Индии, сообщает The Economic Times (ET).

    По данным ET, в настоящее время 10 российских организаций, в том числе Сбербанк, имеют статус иностранного портфельного инвестора (FPI) в Индии, передает Frank Media. Однако их инвестиции ограничены из-за сложностей с трансграничными платежами, вызванными санкциями США.

    Предлагаемая схема позволит FPI переводить рупии со счетов SRVA на свои инвестиционные счета и вкладывать их в ценные бумаги, котирующиеся на индийских биржах, пишет издание. FPI будут платить за рупии эквивалентную сумму в рублях российским компаниям, экспортирующим товары в Индию, но не желающим принимать оплату в рупиях.

    Реализация этой идеи потребует от RBI разрешить использование специальных рупийных счетов нерезидентов (SNRR) для FPI. В настоящее время SNRR могут быть открыты только для внесения иностранной валюты с последующей конвертацией в рупии.

    «Разрешение FPI использовать средства со счетов востро поможет им инвестировать в облигации и акции в Индии, но у них могут возникнуть проблемы с выводом средств при погашении облигаций или продаже акций», – заявил представитель одного из банков-депозитариев. Поэтому, возможно, предполагается, что такие инвестиции будут носить долгосрочный характер, а санкции не будут длиться вечно, добавил он.

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    26 апреля 2024, 02:17 • Новости дня
    Советники Трампа захотели штрафовать страны за отказ от доллара

    Bloomberg сообщил об обсуждении советниками Трампа мер по борьбе с отказом стран от доллара

    Советники Трампа захотели штрафовать страны за отказ от доллара
    @ Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советники бывшего президента США Дональда Трампа обсуждают, какие меры можно принять, чтобы помешать другим государствам отказываться от доллара во внешней торговле, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, обсуждаются меры экспортного контроля, штрафы, обвинения в валютной манипуляции и тарифы. Данные шаги могут быть направлены против развивающихся стран, включая страны БРИКС. Цель предлагаемых мер – «снизить риски» для доллара, передает ТАСС.

    По данным агентства, речь идет о «наказании» как «союзников», так и «противников», которые хотят «вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах», передает РИА «Новости».

    Напомним, осенью сообщалось, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал доллар политическим оружием Запада.

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    25 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    В Петербурге задержали помогавшую телефонным мошенникам группу подростков
    В Петербурге задержали помогавшую телефонным мошенникам группу подростков
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали троих молодых людей, которые входили в состав организованной группы, помогавшей телефонным мошенникам.

    О незаконной деятельности стало известно 16 февраля, когда 86-летняя жительница Калининского района перевела 200 тыс. рублей мошенникам, поверив в их легенду о «безопасном» счете, передает «Фонтанка».

    По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования правоохранители вышли на след группы, оказывавшей техническую поддержку мошенникам. Позже были задержаны 19-летний парень, его 18-летняя знакомая и 17-летний подросток.

    Молодые люди обеспечивали бесперебойную работу оборудования, с помощью которого осуществлялись звонки и вывод похищенных средств. При обысках у задержанных изъяли три GSM-шлюза, более тысячи сим-карт и банковские карты.

    В настоящее время ведется розыск других участников группы.

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    25 апреля 2024, 21:06 • Новости дня
    В Херсонской области задержали подозреваемых в убийстве семи человек
    В Херсонской области задержали подозреваемых в убийстве семи человек
    @ Elmar Krenkel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсонской области задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка, сообщили в силовых структурах.

    В поселке Абрикосовка подозреваемые сожгли два дома, для совершения преступления они использовали топливо и гранаты, третий дом они попытались поджечь. Жертвами подозреваемых стали хозяйка одного из домов, трое местных жителей, а также, предположительно, двое силовиков, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Кроме того, была убита глава поселка. Подозреваемые обратились к ней, так как хотели поселиться в Абрикосовке. Глава поселка отказала им, сказав, что пустых домов нет. После этого была убита.

    Собеседник агентства опроверг сообщения о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.

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    25 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удар по антенне Вооруженных сил Украины в Часовом Яре в ДНР.

    Видео уничтожения антенны в Часовом Яре опубликовано в Telegram-канале RT. Предположительно, удар был нанесен беспилотником.

    Ранее российские военные уничтожили ракетой телевышку с антенной ВСУ в Харькове.

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    25 апреля 2024, 18:19 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну

    Суд Нью-Йорка отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну в изнасиловании

    Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну
    @ Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор в насильственных действиях сексуального характера кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который был вынесен в 2020 году, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times (NYT), суд постановил, что судья, который вел дело Вайнштейна, допустил ошибку, позволив обвинителям вызвать в качестве свидетелей нескольких женщин, которые заявили, что Вайнштейн применил по отношению к ним насилие, но их показания не были частью выдвинутых обвинений, передает ТАСС.

    Судья Дженни Ривер отметил, что злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений только в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями.

    Суд подчеркнул, что судебное разбирательство над Вайнштейном было несправедливым.

    В 2022 году жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование.

    Напомним, в ходе первого процесса в Нью-Йорке Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В ходе второго процесса его оправдали по одному из обвинений, по трем другим присяжные не смогли прийти к единогласному решению. В ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.

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    25 апреля 2024, 20:19 • Новости дня
    Гитарист Пугачевой рассказал о появившихся в Чернобыле проблемах со здоровьем певицы
    Гитарист Пугачевой рассказал о появившихся в Чернобыле проблемах со здоровьем певицы
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После визита в Чернобыль у певицы Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем, заявил гитарист Александр Левшин, который ранее входил в музыкальную группу исполнительницы.

    Музыкант отметил, что проблемы со здоровьем возникли у всех остальных членов коллектива Пугачевой, кто принимал участие в том концерте под Чернобылем, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на News.ru.

    Левшин рассказал, что спустя два года после поездки умер звукорежиссер коллектива, а сам он мучился кашлем. По его словам, у Пугачевой тоже появились заболевания, и уже якобы начинались проблемы с эндокринной системой «чуть ли не до диабета», но все «происходило постепенно».

    Ранее СМИ писали, что Пугачева почувствовала себя плохо в одном из магазинов на Кипре. До этого Пугачева появилась на сцене в ходе концерта группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.

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    26 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по эшелону с вооружением, поставленным киевскому режиму с Запада, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    26 апреля 2024, 00:16 • Новости дня
    Число арестованных по делу энергетиков в Дагестане выросло до 31 человека

    По делу о хищении 2,8 млрд рублей в сфере энергетики в Дагестане арестован 31 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Махачкале арестовал еще пять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей, сообщила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

    Все пятеро арестованы на два месяца, передает РИА «Новости».

    Речь идет о работниках АО «Дагэнергосеть», передает ТАСС.

    Число арестованных выросло до 31 человека.

    Напомним, ранее был арестован директор «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев. Всего задержано 36 человек.

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