Премьер Грузии подверг резкой критике Госдеп США и Европарламент

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя доклад Госдепа США о правах человека в Грузии, глава правительства сказал, что этот вывод в отношении Гварамия «лживый», тем более, что ЕСПЧ признал «абсолютно справедливым» вердикт грузинского суда в отношение оппозиционера.

По его словам, вывод Госдеп делает на основании «лживого доклада» грузинских НПО, которые сам же и финансирует.

«Это замкнутый круг, поэтому необходима прозрачность. Когда будет прозрачность, грузинским НПО будет тяжелее обманывать Госдеп, чтобы в доклад попадала ложь. Когда мы видим ложь, все равно – она грузинская или иностранная – надо признавать, что это ложь», – сказал Ираклий Кобахидзе, напомнив об обсуждаемом в Грузии законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».

По его словам, поэтому и «обесцениваются» регулярные «постыдные» критические резолюции Европарламента по Грузии. В этой связи он вспомнил о депутате ЕП от Литвы Расе Юкнявичине, которая защищает оппозицию Грузии. «Ну не может быть Раса Юкнявичине лицом Европы. Это какой-то типаж, выпавший из Варшавского пакта», – считает Кобахидзе.

По его словам, «невозможно, чтобы такие люди представляли сегодня Евросоюз». «Сегодня одиозные политики Европы обнаглели именно потому, что есть замкнутый круг лжи, который нужно разорвать», – призвал Ираклий Кобахидзе.

По словам премьер-министра Грузии, именно поэтому и будет принят закон «О прозрачности иностранного влияния».

Гварамия во время президентства Михаила Саакашвили занимал посты министра юстиции и образования, а также был заместителем Генпрокурора. В 2020 году генпрокуратура страны обвинила его в растрате средств. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. В прошлом году президент Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.

Ранее Кобахидзе осудил высказывания главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о законопроекте об иноагентах, назвав их вмешательством во внутренние дела страны. До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал западных доноров открыть сведения о финансировании грузинских СМИ, которые распространяют дезинформацию.