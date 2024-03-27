Блогер из Башкирии задержан за оправдание терроризма из-за стримов о «Крокусе»

Блогеру из Башкирии грозит дело об оправдании терроризма из-за стримов о «Крокусе»

Tекст: Валерия Городецкая

Задержанному грозит уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

На видеозаписи, предоставленной агентству, Абсалямов извинился за свои действия. Он заявил, что осуждает любые проявления насилия и терроризма и признал, что в ходе стримов говорил «катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания».

«Сейчас я осознаю, что своими словами я мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Россия – многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму», – сказал Абсалямов.

На своих стримах блогер заявлял, что в Башкирии не скорбят о трагедии в «Крокусе», а траур есть только «в вашей стране – в Москве».

Ранее жительница Липецка, заявившая во время прямого эфира в соцсетях о том, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло «недостаточно» людей, принесла извинения за сказанное.