Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Жительница Липецка оправдалась за слова о теракте в «Крокусе»
В Липецке местная жительница, заявившая во время прямого эфира в соцсетях о том, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло «недостаточно» людей, принесла извинения за сказанное.
По словам женщины, она допустила подобные высказывания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает RT.
«Выпила, очень много выпила. Агрессия понеслась», – попыталась оправдаться она.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
Ранее в Петербурге мигранта задержали за «шутки» о «Крокусе».