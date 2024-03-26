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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    29 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    69 комментариев
    26 марта 2024, 16:02 • Новости дня

    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»

    Полиция в Петербурге задержала мигранта за одобрительные комментарии под постами о теракте в «Крокусе»

    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, публиковавший под псведонимом в социальных сетях одобрительные комментарии под новостями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что полицейские установили личность пользователя, который, пользуясь псевдонимом, оставлял одобрительные «шуточки» под постом о теракте в «Крокусе». Приезжий из одной из среднеазиатских республик был задержан по месту проживания.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что злорадствующих из-за теракта в «Крокус Сити Холле» иначе как подонками назвать нельзя.

    25 марта 2024, 22:43 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал о роли соучастников теракта в «Крокусе»

    Бастрыкин рассказал о том, какие задачи выполняли пособники напавших на «Крокус» террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какую роль выполняли трое пособников террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл».

    Бастрыкин, слова которого приводятся на сайте Кремля, сообщил, что три человека «оказывали помощь при подготовке теракта». Они «предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства».

    Кроме того, он сообщил, что все исполнители теракта «на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие».

    Напомним, в воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на  «Крокус Сити Холл»: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В понедельник были арестованы еще трое фигурантов: Диловар, Исраил и Аминчон Исломовы. Сообщалось, что в преступную группу их вовлек Фаридуни. Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Также известно, что Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1 тыс. рублей за хищение шоколадок «Милка» и «Риттер спорт» в магазине «Пятерочка», передает РИА «Новости».

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    25 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов

    Путин: Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России. Нас интересует, кто заказчик

    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства. 

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – подчеркнул глава государства.

    Президент особо отметил, что, несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности.

    Ранее Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе».

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    25 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Таксист Аминчон Исломов, проходящий соучастником по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», на заседании суда отверг предъявленные ему обвинения, сообщили в суде.

    «Я невиновен», – заявил Исломов в ходе заседания, где избиралась мера пресечения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал еще троих фигурантов дела – Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые считаются непосредственными исполнителями массового убийства людей.

    Коментарии (8)
    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    25 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Эмин Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    Эмин Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, Эмин Агаларов, заявил, что о восстановлении концертного зала в том виде, в котором он был, говорить преждевременно.

    Пока рано говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», бизнесмен Араз Агаларов будет решать этот вопрос с опорой на «общее мнение страны», передает РБК слова Эмина Агаларова.

    «Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, — [он будет принимать], естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — сказал Агаларов.

    Также он добавил, что на территории концертного зала обязательно появится мемориал. «Какой-то мемориал обязательно будет», – сказал Агаларов.

    Он добавил, что сейчас приоритетом является помощь пострадавшим. «Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева», – отметил Агаларов.

    Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в «Крокусе» достиг 10 млрд рублей.

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    25 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Отказаться от поездок в Россию рекомендовали гражданам Киргизии
    Отказаться от поездок в Россию рекомендовали гражданам Киргизии
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Киргизии рекомендовал своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию, если на то нет веских оснований, это связано с терактом в «Крокус Сити Холле» и усилением мер безопасности в стране.

    «В связи с терактом в Москве и усилением мер безопасности в России МИД Киргизии рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию без веских на то оснований», – пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Планирующим поездки в Россию советуют заранее проверить наличие ограничений на въезд. Гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период пребывания в России, также рекомендовано воздержаться от новых поездок.

    В России МИД Киргизии советует не посещать места массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания.

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    25 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы арестовал пособников террористов Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 мая, сообщили в суде.

    Заседания по всем троим обвиняемым проходили в закрытом режиме. Диловару Исломову, Исраилу Исломову, Аминчону Исломову вынесено решение о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая, передает ТАСС.

    Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что арестованный в воскресенье Шамсидин Фаридуни вовлек в преступную группу не позднее января 2024 года Аминчона Исломова, не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

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    26 марта 2024, 01:52 • Новости дня
    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» Конашенок задержан в Петербурге после высказывания о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Конашенок, муж экс-гендиректора городского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, задержан в Санкт-Петербурге за высказывание о теракте в «Крокус Сити Холле».

    В главке МВД по городу сообщили, что в аэропорту Пулково задержан житель Санкт-Петербурга, в заявлениях которого заподозрили признаки экстремизма. Он намеревался покинуть Петербург «и в последующем Российскую Федерацию», передает ТАСС.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Главк представил видеозапись, на которой мужчина признал, что опубликовал в соцсетях «размышления» о теракте. Он извинился за свои слова и заверил, что «не поддерживает терроризм».

    В оперативных службах пояснили, что задержан Конашенок. В одном из высказываний, на которые обратили внимание СМИ, он спрашивает, почему объектом атаки террористов стал «Крокус, а не Кремль».

    Также Конашенок «размышлял о том, почему несчастье произошло на концерте группы «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива», пишет «Коммерсант».

    Его заявления в соцсетях также привели к тому, что его жена в понедельник покинула свой пост. Пост директора «Новой Голландии» Шатуновская занимала 13 лет. Шатуновская заявила, что член ее семьи «позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания». Она осудила заявление супруга.

    Напомним, в вечер, когда произошел теракт, в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». Погибла помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

    Коментарии (10)
    26 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Лавров оценил потребность в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»

    Лавров: Россия сама справится с расследованием теракта в «Крокусе

    Лавров оценил потребность в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощь Запада с его двойными стандартами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» России не понадобится, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров выразил уверенность, что помощь России в расследовании теракта в «Крокусе» не понадобится, тем более от Запада, который, вероятно, будет продвигать версию с ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), а Украина ни при чем, передает ТАСС.

    Глава МИД России отметил, что в случае с расследованием теракта на «Северных потоках» Интерпол не выражал готовность совместно вести следствие. Также Лавров не припомнил инициативы и в других случаях, которые требовали международного внимания.

    Ранее генсек Интерпола Юрген Шток заявил, что организация обладает обширной базой данных и информационными ресурсами, которые могут быть полезны в расследовании теракта в «Крокусе», и выразил желание помочь России.

    До этого Макрон заявил, что Париж предложил Москве укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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    25 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    Бастрыкин сообщил о восстановлении хронологии теракта в «Крокусе»
    Бастрыкин сообщил о восстановлении хронологии теракта в «Крокусе»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Восстановлена хронология теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

    Бастрыкин, слова которого приводятся на сайте Кремля, сообщил, что преступники подъехали на Renault к «Крокусу» в 18.54 мск. Они дождались прибытия зрителей и в 19.58 мск открыли стрельбу на улице. Затем вошли в само здание, продолжая стрелять «по всем замеченным ими гражданам – вне зависимости от пола и возраста». После этого террористы подожгли помещение и в 20.11 мск покинули «Крокус».

    При этом, «выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов – семью с двумя малолетники детьми». Дети были доставлены в больницу. Задержали напавших на «Крокус» в Брянской области «в ходе преследования по автодороге, ведущей в направлении российско-украинской границы».

    Бастрыкин рассказал, что «назначены и проводятся 160 судебно-медицинских и генетических экспертиз для установления причины смерти и идентификации личности погибших». Правоохранители допросили 131 потерпевшего и свыше 500 свидетелей. Как рассказали очевидцы, преступники принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли.

    Пострадали 182 человека, погибли – 139. При этом почти все жертвы погибли на месте теракта, только двое скончались в лечебных учреждениях. По словам Бастрыкина, среди жертв теракта есть трое детей.

    Бастрыкин также сообщил, что из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара – 45 человек, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при его подготовке.

    По словам главы СК, при задержании у террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина. По его словам, криминалисты, эксперты СК продолжают осмотр места происшествия.

    Прошло более 200 осмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более 1 тыс. различных объектов, имеющих значение для расследования.

    Ранее в понедельник суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал еще троих фигурантов дела – Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые считаются непосредственными исполнителями массового убийства людей.

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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    25 марта 2024, 18:08 • Новости дня
    СК попросил арестовать еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    СК попросил арестовать еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следователи просят Басманный суд Москвы избрать меру пресечения еще троим фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба суда.

    Как указали в суде, поступило еще три материала в отношении обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича», передает ТАСС.

    Отмечается, что двум предъявлено официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого. Судя по общим фамилиям и отчествам, это отец и два его сына.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» должны понести наказание, они не заслуживают пощады.

    Напомним, 24 марта Басманный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

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    26 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    ФСБ предупредила россиян о звонках с Украины с призывами к терактам
    ФСБ предупредила россиян о звонках с Украины с призывами к терактам
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ призывает граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле». Спецслужба сообщает о резком росте числа телефонных звонков и сообщений с призывами к терактам, поступающих на номера россиян, в том числе несовершеннолетних.

    Звонки поступают с подменных номеров с территории Украины. Провокаторы предлагают деньги за совершение терактов в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    ФСБ просит граждан не вступать в разговоры с подобными абонентами и немедленно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.

    Особое внимание следует уделить беседам с несовершеннолетними, разъяснив им важность игнорирования подобных провокаций, отмечают в ФСБ.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что большинство аккаунтов, с которых подросткам в России предлагают совершить теракт, созданы на территории Украины.

    Коментарии (15)
    25 марта 2024, 18:49 • Новости дня
    Стали известны подробности о новых задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России назвал имена нескольких других обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», это Аминчон Исломов и Диловара Исломов, у последнего есть российское гражданство, он трудился таксистом.

    Для проведения теракта Шамсидин Фаридуни вовлек в группу не позднее января 2024 года Аминчона Исломова, не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова, указало ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что Диловар Исломов 1999 года рождения имеет российское гражданство. Это уроженец Душанбе, у него есть супруга и маленький ребенок. Он работает таксистом.

    Напомним, СК подал в Басманный суд ходатайство об аресте обоих, а также еще одного подозреваемого.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

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