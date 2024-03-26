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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    12 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    68 комментариев
    26 марта 2024, 12:43 • Новости дня

    В Кремле назвали подонками злорадствующих из-за теракта в «Крокусе»

    В Кремле назвали подонками злорадствующих из-за теракта в «Крокусе»
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Злорадствующих из-за теракта в «Крокус Сити Холле» иначе как подонками назвать нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, оговариваются ли они или просто злорадствуют страшной трагедии, иначе как подонками их нельзя назвать, передает ТАСС.

    Примечательно, что представитель Кремля так высказался ввиду того, что экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) допустил оговорку, из которой можно сделать вывод о причастности Киева к теракту в «Крокусе».

    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»

    Главврач Боткинской больницы Шабунин рассказал, что в посетителей «Крокуса» стреляли пулями «неправильной формы»

    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство пострадавших при теракте в «Крокусе» поступали в больницу с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии, у них были задеты почти все органы пулями «неправильной формы», рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

    Шабунин сообщил, что у большей части поступивших из «Крокуса» раненых зафиксированы повреждения печени, селезенки, желудка, легких, позвоночника и таза, передает «Звезда».

    По его словам, в Боткинскую больницу поступили 13 человек, почти все – с огнестрельными ранениями, один – с ножевым, двоих выписали, девять человек находятся в тяжелом состоянии, четверо – в крайне тяжелом, трое – переведены в коечные подразделения. При поступлении в больницу люди жаловались на трудности с дыханием и задавались вопросом: «Почему и за что это произошло?». Шабунин добавил, что с пациентами работают психологи.

    По последней информации, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.

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    25 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области

    Разработчик Ласкин: Сбой в системе камер «Паутина» мог позволить террористам проехать до Брянской области

    Разработчик: Сбой в «Паутине» мог позволить террористам доехать до Брянской области
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» смогли проехать сотни километров по стране на машине, так как в системе «Паутина», собирающей данные с камер, мог произойти сбой, заявил разработчик программного обеспечения для камер ГИБДД и ЦОДД Сергей Ласкин.

    Функционал камер позволяет выследить и задержать машину с подозреваемыми раньше, но этому мог помешать какой-либо сбой на серверах «Паутины», сказал Ласкин в беседе с «Газетой.Ru».

    В 2023 году, по словам эксперта, к системе были подключены 70 регионов, включая Подмосковье и центральную часть страны. Московские камеры, по его оценке, работают безупречно.

    Ласкин подчеркнул, что камеры, по его мнению, должны были видеть автомобиль подозреваемых и должны были передать данные в центральную систему «Паутина».

    «И по траектории, наверное, можно было на упреждение и пораньше ее задержать, чем через 300 км», – подвел итог собеседник.

    В воскресенье Следственный комитет России сообщал, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    Всех четверых обвиняемых Басманный суд заключил под стражу.

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    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 22:43 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал о роли соучастников теракта в «Крокусе»

    Бастрыкин рассказал о том, какие задачи выполняли пособники напавших на «Крокус» террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какую роль выполняли трое пособников террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл».

    Бастрыкин, слова которого приводятся на сайте Кремля, сообщил, что три человека «оказывали помощь при подготовке теракта». Они «предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства».

    Кроме того, он сообщил, что все исполнители теракта «на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие».

    Напомним, в воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на  «Крокус Сити Холл»: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В понедельник были арестованы еще трое фигурантов: Диловар, Исраил и Аминчон Исломовы. Сообщалось, что в преступную группу их вовлек Фаридуни. Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Также известно, что Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1 тыс. рублей за хищение шоколадок «Милка» и «Риттер спорт» в магазине «Пятерочка», передает РИА «Новости».

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    25 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов

    Путин: Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России. Нас интересует, кто заказчик

    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства. 

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – подчеркнул глава государства.

    Президент особо отметил, что, несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности.

    Ранее Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе».

    Коментарии (33)
    25 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» таксист Исломов заявил о своей невиновности
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Таксист Аминчон Исломов, проходящий соучастником по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», на заседании суда отверг предъявленные ему обвинения, сообщили в суде.

    «Я невиновен», – заявил Исломов в ходе заседания, где избиралась мера пресечения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал еще троих фигурантов дела – Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые считаются непосредственными исполнителями массового убийства людей.

    Коментарии (8)
    25 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Все четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» были представлены адвокатами, предоставленными государством, ни один защитник не вызвался добровольно защищать фигурантов дела.

    «Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством», – передает ТАСС из зала суда.

    Напомним, 24 марта Басманный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

    Коментарии (16)
    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


    Коментарии (22)
    25 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Эмин Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    Эмин Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, Эмин Агаларов, заявил, что о восстановлении концертного зала в том виде, в котором он был, говорить преждевременно.

    Пока рано говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», бизнесмен Араз Агаларов будет решать этот вопрос с опорой на «общее мнение страны», передает РБК слова Эмина Агаларова.

    «Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, — [он будет принимать], естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — сказал Агаларов.

    Также он добавил, что на территории концертного зала обязательно появится мемориал. «Какой-то мемориал обязательно будет», – сказал Агаларов.

    Он добавил, что сейчас приоритетом является помощь пострадавшим. «Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева», – отметил Агаларов.

    Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в «Крокусе» достиг 10 млрд рублей.

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    25 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Отказаться от поездок в Россию рекомендовали гражданам Киргизии
    Отказаться от поездок в Россию рекомендовали гражданам Киргизии
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Киргизии рекомендовал своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию, если на то нет веских оснований, это связано с терактом в «Крокус Сити Холле» и усилением мер безопасности в стране.

    «В связи с терактом в Москве и усилением мер безопасности в России МИД Киргизии рекомендует гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию без веских на то оснований», – пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Планирующим поездки в Россию советуют заранее проверить наличие ограничений на въезд. Гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период пребывания в России, также рекомендовано воздержаться от новых поездок.

    В России МИД Киргизии советует не посещать места массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания.

    Коментарии (11)
    25 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    Суд арестовал еще троих задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы арестовал пособников террористов Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 мая, сообщили в суде.

    Заседания по всем троим обвиняемым проходили в закрытом режиме. Диловару Исломову, Исраилу Исломову, Аминчону Исломову вынесено решение о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая, передает ТАСС.

    Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».

    Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что арестованный в воскресенье Шамсидин Фаридуни вовлек в преступную группу не позднее января 2024 года Аминчона Исломова, не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова.

    В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

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    25 марта 2024, 15:04 • Новости дня
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не располагает доказательствами причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Конечно, мы полностью отвергаем (сообщения о связи Украины с терактом – прим. ВЗГЛЯД). Нет никаких признаков того, что Украина связана», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Стано также добавил, что ЕС мог бы возобновить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с соответствующим предложением.

    «Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее американский предприниматель Дэвид Сакс предположил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. Он считает, что Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    26 марта 2024, 01:52 • Новости дня
    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» Конашенок задержан в Петербурге после высказывания о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Конашенок, муж экс-гендиректора городского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, задержан в Санкт-Петербурге за высказывание о теракте в «Крокус Сити Холле».

    В главке МВД по городу сообщили, что в аэропорту Пулково задержан житель Санкт-Петербурга, в заявлениях которого заподозрили признаки экстремизма. Он намеревался покинуть Петербург «и в последующем Российскую Федерацию», передает ТАСС.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Главк представил видеозапись, на которой мужчина признал, что опубликовал в соцсетях «размышления» о теракте. Он извинился за свои слова и заверил, что «не поддерживает терроризм».

    В оперативных службах пояснили, что задержан Конашенок. В одном из высказываний, на которые обратили внимание СМИ, он спрашивает, почему объектом атаки террористов стал «Крокус, а не Кремль».

    Также Конашенок «размышлял о том, почему несчастье произошло на концерте группы «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива», пишет «Коммерсант».

    Его заявления в соцсетях также привели к тому, что его жена в понедельник покинула свой пост. Пост директора «Новой Голландии» Шатуновская занимала 13 лет. Шатуновская заявила, что член ее семьи «позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания». Она осудила заявление супруга.

    Напомним, в вечер, когда произошел теракт, в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». Погибла помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

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