Главе Дагестана провели медицинскую операцию

Главе Дагестана Сергею Меликову провели операцию на ноге

Tекст: Дарья Григоренко

Он в своем Telegram-канале поделился, что старая травма периодически напоминала о себе и ограничивала его активность. По словам Меликова, операцию он откладывал, ожидая подходящего момента, когда сможет посвятить реабилитации несколько недель, передает «Московский комсомолец».

Меликов рассказал, что на данный момент он проходит реабилитацию, по настоянию специалистов – в стационаре. Он подчеркнул, что сейчас работает удаленно и ежедневно заслушивает доклады подчиненных и дает указания.

Глава Дагестана не уточнил, где именно проходила операция и какова была ее точная причина.