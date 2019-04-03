МИД ответил на заявления НАТО по Керченскому проливу

Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам действующего украинского лидера Петра Порошенко.

«Звучит как одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура в надежде на то, что это поможет поднять псевдопатриотический дух украинского избирателя», – приводит ТАСС слова Карасина.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что альянс собрался гарантировать Украине проход через Керченский пролив. Кремль отреагировал на данное заявление негативно. В России пообещали следить за «рисующимися» в Черном море кораблями НАТО.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, сможет ли альянс гарантировать проход Украине через Керченский пролив и какие ответные меры может предпринять Россия.