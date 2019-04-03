В России пообещали следить за «рисующимися» в Черном море кораблями НАТО

Россия отследит, какие корабли «пожелают порисоваться» у российских границ в Черном море, после чего примет меры, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Мы внимательно будем отслеживать ситуацию по количеству и классу кораблей, которые пожелают порисоваться у российских берегов в акватории Черного моря, и примем соответствующие меры как на акватории моря, так и по сухопутным границам», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, что в рамках «пакета мер» против России в Черном море НАТО собирается отправить больше кораблей в этот регион, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».

В Кремле негативно отреагировали на это заявление.

Адмирал Игорь Касатонов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил планы НАТО.

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