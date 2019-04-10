В Совфеде предупредили о последствиях нарушения Киевом правил прохода кораблей под Керчью

Совет Федерации одобрил заявление, из которого следует, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечен и Североатлантический альянс.

Заявление Совфеда о деструктивной политике НАТО, реализуемой после ее учреждения в 1949 году, приурочено к 70-летию со дня образования организации, передает ТАСС.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив – это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года», – говорится в заявлении.

Там же отмечается, что «попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО».

Сенаторы обращают внимание, что, усилив активность в ранее спокойном Балтийском регионе, НАТО наращивает теперь военное присутствие и в Черноморском регионе. «Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры», – отмечается в документе.

На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг. сообщил, что страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море. Столтенберг заявлял, что будет усилена работа по обучению ВМС и береговой охраны Грузии и Украины, о визитах кораблей, совместных учениях и обмене информацией.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон также сообщала, что в рамках «пакета мер» против России альянс собирается отправить больше кораблей в этот регион и «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».

Москва предупредила НАТО о последствиях наращивания присутствия в Черном море.

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