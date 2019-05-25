В Крыму объяснили, почему не надо исполнять решение трибунала по украинским морякам

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма Александр Молохов сообщил, что морской трибунал Гамбурга не имеет права требовать от России освобождения украинских военных и возвращения задержанных во время керченского инцидента кораблей.

«Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению. Обращаю внимание на то обстоятельство, что оно не было единогласным, ряд судей высказали свое особое мнение. На военные корабли не распространяется юрисдикция данного трибунала, и конвенция о морском праве здесь также неактуальна», – заявил Молохов, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что Россия законно отреагировала на нарушение своей государственной границы.

Молохов отметил, что трибунал в решении сделал особый акцент на иммунитет военных кораблей и гуманитарные аспекты.

«Никакой иммунитет на задержанных украинских моряков, которым инкриминируется уголовное правонарушение, не распространяется. Если они военнопленные, а не уголовники, как утверждает украинская сторона, то Конвенция по морскому праву тем более не регулирует военную деятельность военных кораблей, это иная сфера международного публичного права», – пояснил он.

Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требует применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей по решению трибунала по морскому праву станет шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой.

Ранее представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.