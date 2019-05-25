В Крыму объяснили, почему не надо исполнять решение трибунала по украинским морякам

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25 мая, суббота  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию

По экспертным оценкам, натовский контингент вблизи российских границ создаются в качестве оккупационных войскФото: Kacper Pempel/Reuters
В НАТО разработали новую военную стратегию. Так альянс ответил на «ядерную угрозу» России и появившиеся в 2014 году «вызовы на востоке и юге Европы». Речь идет о «полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем». Для экспертного сообщества не составило труда назвать ключевые пункты стратегии с учетом появления новых видов вооружений, а также выхода США из основополагающих международных соглашений. Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Россия и Конго сближаются по-военному

Армия Конго укрепит свою мощь за счет российских инструкторовФото: Goran Tomasevic/Reuters
Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику, которую африканцы ранее купили у Москвы. Такова договоренность лидеров стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Африка находится в сфере интересов многих государств, почему же Конго решило укреплять сотрудничество именно с Россией? И каковы шансы того, что Браззавиль заинтересован в появлении в стране российской военной базы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...

Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            В Крыму объяснили, почему не надо исполнять решение трибунала по украинским морякам

               25 мая 2019, 16:24
            Фото: ФСБ РФ по Республике Крым/РИА “Новости”
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма Александр Молохов сообщил, что морской трибунал Гамбурга не имеет права требовать от России освобождения украинских военных и возвращения задержанных во время керченского инцидента кораблей.

            «Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению. Обращаю внимание на то обстоятельство, что оно не было единогласным, ряд судей высказали свое особое мнение. На военные корабли не распространяется юрисдикция данного трибунала, и конвенция о морском праве здесь также неактуальна», – заявил Молохов, передает РИА «Новости».

            При этом он подчеркнул, что Россия законно отреагировала на нарушение своей государственной границы.

            Молохов отметил, что трибунал в решении сделал особый акцент на иммунитет военных кораблей и гуманитарные аспекты.

            «Никакой иммунитет на задержанных украинских моряков, которым инкриминируется уголовное правонарушение, не распространяется. Если они военнопленные, а не уголовники, как утверждает украинская сторона, то Конвенция по морскому праву тем более не регулирует военную деятельность военных кораблей, это иная сфера международного публичного права», – пояснил он.

            Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требует применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.

            Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

            Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей по решению трибунала по морскому праву станет шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой.

            Ранее представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

            Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

            При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

            25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.


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