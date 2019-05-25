МИД отреагировал на решение трибунала по провокации в Черном море

МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

В комментарии МИД указывается, что Москва неоднократно отмечала: «заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива».

Отмечается, что в данный момент «речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины».

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», – говорится в комментарии.

При этом подчеркиваться, что избежать инцидента, вокруг которого началось разбирательство, «можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе (в Керченском проливе – прим. ВЗГЛЯД)».

«Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь», – добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что трибунал по морскому праву поддержал Киев в деле о провокации в Черном море.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она потребовала применить в отношении России меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.

Представители России извещали трибунал об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных украинских моряков.

Тем временем страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море, в рамках которого они собираются отправить больше кораблей в этот регион и «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив».

Москва предупреждала НАТО о последствиях наращивания присутствия в Черном море.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент, невыполнение которого чревато военным конфликтом.