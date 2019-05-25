Зеленский отреагировал на решение трибунала по провокации в Черном море

Освобождение задержанных украинских моряков и кораблей по решению Международного трибунала по морскому праву станет шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», – написал Зеленский на странице в Facebook.

По его словам, Россия может сделать шаг к «разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом». Он также подчеркнул, что моряков очень ждут дома.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина рассчитывает на скорейшее выполнение Россией решения трибунала.

«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит распоряжение трибунала», – написала она в Facebook.

Ранее стало известно, что трибунал по морскому праву поддержал Киев в деле о провокации в Черном море и постановил освободить 24 украинских моряка, а также передать Украине три конфискованных судна.

Трибунал призвал стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. При этом трибунал не считает необходимым требовать от России прекращения уголовного преследования в отношении задержанных моряков.

МИД России заявил, что Москва будет отстаивать свою позицию в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требовала применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков. Представители России извещали Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.