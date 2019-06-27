В Верховной раде объяснили смысл нот Климкина России

«Если МИД делает какие-то шаги в обход президента, то я лично воспринимаю это как саботаж», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский парламентарий Евгений Балицкий. Так он отреагировал на жалобу президента Владимира Зеленского о том, что он узнает о действиях украинского МИДа из Интернета.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий назвал ответ Павла Климкина на российскую ноту без консультаций с президентом попыткой старой команды Петра Порошенко «действовать не просто самостоятельно, а против интересов страны».

Политик подчеркнул, что «Климкин не имел права, не согласовав с первым лицом государства, делать подобные заявления, понимая, что эти слова могут нанести ущерб международной политике Украины».

«Климкин в данном случае умышленно действует так, чтобы нанести вред государству и создать сложную ситуацию для руководства нашей страны. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и виновные понесут наказание в ближайшее время», – подытожил Балицкий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД на международной арене из интернета. Так он отреагировал на заявление главы МИДа Павла Климкина по арестованным в России украинским морякам.

Ранее Климкин отверг предложение России, касающееся судьбы украинских моряков. Москва напомнила Киеву, что в рамках российских законов есть возможности, которые Киев мог бы использовать, чтобы помочь освобождению моряков.

Климкин заявил в Facebook, что Москва пытается заставить Киев признать судебный процесс, но украинская сторона на это не пойдет. Климкин со ссылкой на «решение Международного трибунала» потребовал освободить украинских моряков и корабли, которые нарушили российскую границу.