Зеленский обвинил Климкина в самовольстве в связи с заявлением об украинских моряках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД на международной арене из интернета. Так он отреагировал на заявление министерства по украинским морякам.

«Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета. Я говорю о ноте, которую мы получили от России о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», – передает слова Зеленского ТАСС.

Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, передает РИА «Новости».

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал Зеленский на брифинге в Киеве, перейдя при этом на русский язык.

По его словам, он «готов на все» ради их возвращения.

Ранее стало известно, что Климкин отверг предложение России, касающееся возможностей Киева способствовать освобождению украинских моряков.

В МИД заявили, что сделанное Москвой предложение Киеву об освобождении украинских моряков является беспрецедентным шагом. МИД подчеркивал, что Киев использует их для шантажа и обвинений Москвы.