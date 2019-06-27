Захарова рассказала о беспрецедентном предложении Киеву

Сделанное Москвой предложение Киеву об освобождении украинских моряков является беспрецедентным шагом, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Россия пошла в этой ситуации, мне кажется, на беспрецедентный шаг, потому что, несмотря на уровень агрессии, который мы видим со стороны официального Киева, Россия в очередной раз протягивает руку, предлагает перейти от бесконечной агрессивной риторики к какому-то конструктивному диалогу», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что «моряки находятся в заложниках не у Москвы, а у Киева».

Она добавила, что украинская сторона в принципе отказалась обсуждать данный вопрос.

Захарова также подчеркнула, что предложение России украинской стороне касалось освобождения не только моряков, задержанных в Керченском проливе, но и кораблей. «Это было предложение задействовать имеющиеся в российском законодательстве процедуры, которые детально прописаны», – приводит ее слова ТАСС.

«Вот в чем парадокс, ведь дальше могли начать работать и дипломаты и правовики, юристы. Они могли и должны были бы найти соответствующие формулировки», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в четверг Захарова сообщила, что Украина отказалась обсуждать с Россией условия освобождения моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе. Она подчеркивала, что Киев использует их для шантажа и обвинений Москвы.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. На Украине не раз заявляли о намерении повторить провокацию, причем с участием представителей других стран и международных организаций.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив при соблюдении соответствующего регламента.