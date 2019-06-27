Украинцы, да очнитесь же!

Присылают вчера наши правовики комментарий для публикации на сайте про то, что Москва направила Киеву официальные ноты о ситуации с украинскими моряками. Я в отпуске, но журналисты все равно звонят. Так и в этот раз, попросили уточнить, что означает фраза «в направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения».

Не подозревая ничего сенсационного, ибо Россия изначально говорила, что следствие должно быть завершено, я машинально ответила, что, видимо, речь идёт процедурах ПО ИТОГАМ решения суда, но, учитывая, что вопрос и юридический, и касающийся судьбы людей, сказала, что сейчас все проверю. Тем более, что в комментарии имелась фраза про процедуры, которые могут быть задействованы НА ДАННОМ ЭТАПЕ для освобождения моряков.

И я проверила. Оказывается, в направленных 25 июня дипломатических нотах украинской стороне предлагалось УЖЕ СЕЙЧАС задействовать процедуру письменных гарантий участия каждого моряка ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД СТРАЖИ в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещдоков, то есть кораблей.

Реакция Украины шокировала, а я думала, что киевский режим уже не сможет меня ничем удивить. Но, оказывается, мы плохо знаем Климкина, который заявил: «Украина не намерена принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, содержащееся в полученной Киевом ноте российского внешнеполитического ведомства».

То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах.

Наглядно мы сейчас это наблюдали в ПАСЕ, где несчастными моряками (а они действительно несчастные, раз их освобождение даже не захотели обсуждать) украинские депутаты прикрывались, чтобы только Россия не вернулась в Ассамблею.

Украинцы, да очнитесь же! Потребуйте, чтобы МИД Украины дал ответ: почему предложение России было отвергнуто теми, кто каждый день кричит, что «ребята должны вернуться домой»?

Этот же вопрос я задаю Роман Цимбалюк (Roman Tsymbaliuk), который на брифингах и пресс-конференциях регулярно выступал с пламенными речами в поддержку возвращения моряков и единственный по-настоящему о них думает, принося передачи и навещая. Я понимаю, что он пропагандист, но совесть же у него должна остаться, тем более что он регулярно смотрит им в глаза?

Как мне сказал вчера один публично радеющий за судьбу моряков представитель Украины: «Мария, так по статье им грозит всего 6 лет, год они, считайте, уже отсидели, чего сейчас уже. Политику никто не изменит. Между политикой и этими людьми выберут политику». (Этот человек прочитает мой пост обязательно. На мой взгляд, несмотря на поддержку многих шагов Киева, он не конченый подлец, поэтому я не называю имени. Если он наберется сил, то подпишется под своими словами).

Ещё раз хочу подчеркнуть. Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Права человека – вещь двуликая. Если вы поверите, что она лишена политического компонента, не стоит заниматься международными отношениями, они не терпят лунатизма. Но когда судьба людей превращается исключительно и только в «правочеловеческую проблематику» как инструмент политического маневрирования, надо точно менять курс, ибо он традиционно приводит к цивилизационным катастрофам. Именно это мы наблюдаем на Украине.

Источник: Блог Марии Захаровой