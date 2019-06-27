Украинцы, да очнитесь же!

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...

Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            Мария Захарова

            Украинцы, да очнитесь же!

            Мария Захарова
            директор Департамента информации и печати МИД
            		 27 июня 2019, 12:45

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            Присылают вчера наши правовики комментарий для публикации на сайте про то, что Москва направила Киеву официальные ноты о ситуации с украинскими моряками. Я в отпуске, но журналисты все равно звонят. Так и в этот раз, попросили уточнить, что означает фраза «в направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения».

            Не подозревая ничего сенсационного, ибо Россия изначально говорила, что следствие должно быть завершено, я машинально ответила, что, видимо, речь идёт процедурах ПО ИТОГАМ решения суда, но, учитывая, что вопрос и юридический, и касающийся судьбы людей, сказала, что сейчас все проверю. Тем более, что в комментарии имелась фраза про процедуры, которые могут быть задействованы НА ДАННОМ ЭТАПЕ для освобождения моряков.

            И я проверила. Оказывается, в направленных 25 июня дипломатических нотах украинской стороне предлагалось УЖЕ СЕЙЧАС задействовать процедуру письменных гарантий участия каждого моряка ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД СТРАЖИ в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещдоков, то есть кораблей.

            Реакция Украины шокировала, а я думала, что киевский режим уже не сможет меня ничем удивить. Но, оказывается, мы плохо знаем Климкина, который заявил: «Украина не намерена принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, содержащееся в полученной Киевом ноте российского внешнеполитического ведомства».

            То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах.

            Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

            Наглядно мы сейчас это наблюдали в ПАСЕ, где несчастными моряками (а они действительно несчастные, раз их освобождение даже не захотели обсуждать) украинские депутаты прикрывались, чтобы только Россия не вернулась в Ассамблею.

            Украинцы, да очнитесь же! Потребуйте, чтобы МИД Украины дал ответ: почему предложение России было отвергнуто теми, кто каждый день кричит, что «ребята должны вернуться домой»?

            Этот же вопрос я задаю Роман Цимбалюк (Roman Tsymbaliuk), который на брифингах и пресс-конференциях регулярно выступал с пламенными речами в поддержку возвращения моряков и единственный по-настоящему о них думает, принося передачи и навещая. Я понимаю, что он пропагандист, но совесть же у него должна остаться, тем более что он регулярно смотрит им в глаза?

            Как мне сказал вчера один публично радеющий за судьбу моряков представитель Украины: «Мария, так по статье им грозит всего 6 лет, год они, считайте, уже отсидели, чего сейчас уже. Политику никто не изменит. Между политикой и этими людьми выберут политику». (Этот человек прочитает мой пост обязательно. На мой взгляд, несмотря на поддержку многих шагов Киева, он не конченый подлец, поэтому я не называю имени. Если он наберется сил, то подпишется под своими словами).

            Ещё раз хочу подчеркнуть. Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года.

            Права человека – вещь двуликая. Если вы поверите, что она лишена политического компонента, не стоит заниматься международными отношениями, они не терпят лунатизма. Но когда судьба людей превращается исключительно и только в «правочеловеческую проблематику» как инструмент политического маневрирования, надо точно менять курс, ибо он традиционно приводит к цивилизационным катастрофам. Именно это мы наблюдаем на Украине.

            Источник: Блог Марии Захаровой


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