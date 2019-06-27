Климкин через СМИ ответил на обвинения Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что у ведомства были полномочия без согласования с президентом Владимиром Зеленским отвечать на ноту России по украинским морякам.

Климкин ответил на обвинения со стороны Зеленского через издание «Украинская правда», передает РИА «Новости».

«Все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», – сказал Климкин.

Он заявил, что нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, в ней не содержалось каких-либо «политических моментов».

«Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция», – заявил глава ведомства.

У него спросили, было ли причиной нежелания советоваться с президентом личное отношение Климкина к президенту. На этом министр заявил, что «не комментирует эмоции».

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии ... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», – заявил Климкин.

Ранее Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД на международной арене из интернета, обвинив Климкина в самовольстве в связи с заявлением по украинским морякам.

«Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», – сказал Зеленский.

Напомним, Климкин отверг предложение России по ситуации с освобождением украинских моряков. В МИД России заявили, что предложение Киеву является беспрецедентным шагом, однако Киев использует моряков для шантажа и обвинений Москвы.