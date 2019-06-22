На призыв восстановить Донбасс Коломойский согласился «покрасить ларьки»

Украинский олигарх Игорь Коломойский, комментируя призыв президента страны Владимира Зеленского к крупному бизнесу вкладывать средства в инфраструктуру Донбасса, заявил, что готов «покрасить ларек».

Коломойский заявил, что после решения Высокого суда в Лондоне об ограничении расходов у него нет средств на восстановление Донбасса.

«Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тыс. фунтов (20,4 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД) в неделю могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма», – отшутился он. Слова олигарха приводит издание «Новое время».

Бизнесмен подчеркнул, что после инаугурации не встречался с Зеленским и его не приглашали в администрацию президента Украины.

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В четверг Зеленский, напротив, сообщил, что уже встречался с тремя украинскими олигархами – Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком. «Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает», – сказал Зеленский.

Ранее президент Украины говорил, что в его команде нет лиц, связанных со старыми политическими элитами или олигархами.

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