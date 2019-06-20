Эксперты объяснили обещания Зеленского по миллиардным инвестициям в Донбасс

«Это обещание Зеленского – в первую очередь предвыборный ход. Украинской элите кажется, что через громкие заявления можно что-то изменить в сознании людей», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-премьер ЛНР Марат Баширов. Так он отреагировал на переговоры Владимира Зеленского с украинскими олигархами по поводу многомиллиардных инвестиций в Донбасс.

Политолог, бывший премьер-министр Луганской народной республики Марат Баширов считает, что все три названных президентом Украины Владимиром Зеленским олигарха влияют на будущий состав Верховной рады, на партии, которые по замерам социологов, проходят в будущий парламент.

«Это обещание Зеленского – в первую очередь предвыборный ход. Украинской элите кажется, что через громкие заявления можно что-то изменить в сознании людей. На самом деле такие обещания не повлияют на настроения большинства жителей Донбасса, причем по обе стороны линии разграничения. И те, кто живет в ДНР и ЛНР, и те, кто живет на территории, подконтрольной Киеву, на самом деле во многом настроены одинаково. Там убито очень много людей – по обе стороны линии столкновения. Если у человека погиб близкий, ему никакие инвестиции олигархов в регион уже неважны», – считает политолог.

Как сообщала «Украинская правда», президент Владимир Зеленский сообщил в четверг, что встречался с тремя украинскими олигархами: Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей по Донбассу, который «нуждается в инвестициях в более чем 300 млрд гривен» (около 11,4 млрд долларов). Украинский президент призвал присоединиться к этому проекту представителей бизнеса и стать благотворителями или инвесторами.

«Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает», – сказал Зеленский, который добавил, что это «будет большой проект интеграции».

По словам Баширова, можно имитировать некие инвестиции в Донбасс, создать там какой-то фонд, «но подсчитать, сколько денег будет реально вложено, будет очень трудно». «Невозможно всерьез вкладывать в этот регион, пока там не наступит мир», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на днях Леонид Кучма, который с недавних пор вновь представляет Украину на переговорах в «нормандском формате», заявил, что Киев готов к «сближению» с неподконтрольными территориями, но только после того, как олигархам будет возвращена собственность.

«Это такая политическая игра – игра за собственность и за деньги. Мало кто в Киеве говорит о том, что пора прекратить обстрелы, пора возобновить старикам выплату пенсий, которые не выдавались последние пять лет, и что вообще урегулировать этот конфликт», – говорит эксперт.

Впрочем, Башаров не исключает и сценарий, при котором олигархи, в частности Ринат Ахметов, действительно смогут вернуть контроль над своими активами в Донбассе.

«Проходят выборы в Раду, Зеленский получает фракцию, численность которой позволяет ему проводить свои решения, связанные с выполнением Минских соглашений. Верховная рада принимает законы, необходимость которых вытекает из текста Минских соглашений. В ответ свои политические решения принимают власти ДНР и ЛНР – о том, что они согласны двигаться в направлении умиротворения ситуации», – размышляет эксперт.

В таком случае, не исключает Баширов, предприятия Ахметова теоретически могут вернуться под его оперативный контроль, и тогда уже возможны новые серьезные инвестиции в регион.

Президент Украинского аналитического центра, украинский экономист Александр Охрименко в комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что украинские олигархи «не смогут найти так много средств, даже втроем».

По словам Охрименко, до наступления мира в Донбассе «не только олигархи, но и никто из бизнесменов Украины не инвестирует туда ни копейки».

Охрименко заявил, что в действиях Зеленского, Ахметова, Коломойского и Пинчука отсутствует логика, так как создавать альтернативу существующим объектам нет абсолютно никакого смысла.

«Мне кажется, тема беседы на встрече была совершенно другой, но для пиара официальная версия такая. Честно говоря, все обобщить можно одним словом «маниловщина», потому что здесь нет никакой экономической целесообразности, нет понимания, зачем им это. Заявления подобного характера обычно чисто для публики», – заявил Охрименко.