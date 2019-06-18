Зеленский разъяснил немцам свои отношения с олигархами

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Das Bild заявил, что в его команде нет лиц, связанных со старыми политическими элитами или олигархами.

«Моя президентская команда состоит из профессионалов без коррупционного прошлого или связей со старыми элитами», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский заверил, что его соратники не подвержены влиянию олигархов и не являются частью старых элит.

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«Если кто-то из моей команды будет заподозрен в вовлечении в сомнительные сделки или скомпрометирует меня, то наши пути немедленно разойдутся», – добавил он.

Отметим, что Владимир Зеленский и украинский олигарх Игорь Коломойский ранее были партнерами по бизнесу. После вступления в должность президента Украины Зеленский назначил бывшего охранника олигарха главой своей службы безопасности.

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