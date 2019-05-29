Главой службы безопасности Зеленского стал бывший охранник Коломойского

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины. По информации «Страна.ua», Донец долгое время работал охранником Игоря Коломойского.

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», – говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Ранее главой администрации президента Украины стал бывший внештатный советник Коломойского Андрей Богдан.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и украинский олигарх Игорь Коломойский ранее были партнерами по бизнесу.

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