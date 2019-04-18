Зеленский объявил о прекращении бизнес-деятельности

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский объявил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает бизнес-деятельность.

По словам Зеленского, с этого момента он фактически перестает быть партнером (украинского бизнесмена Игоря Коломойского), передает ТАСС.

«Я выхожу из студии «Квартал-95». Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики», – сказал Зеленский в эфире политического шоу на канале «1+1», намекая на президента Украины Петра Порошенко.

Кандидат в президенты также заверил, что не будет замешан ни в каких коррупционных схемах во время своего возможного президентства. «Если эти схемы будут со мной связаны, если я когда-либо в жизни нарушу закон, то уйду сам», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Ранее в четверг Зеленский представил людей, которые в случае его победы на выборах войдут в аппарат президента Украины.

Напомним, в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко.

По данным социологической группы «Рейтинг», за несколько дней до второго тура выборов Зеленский лишь увеличил отрыв от Порошенко, кандидата от партии «Слуга народа» готовы поддержать 73% украинцев.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.

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