Объявлены окончательные итоги первого тура выборов на Украине

По итогам первого тура выборов президента Украины кандидат Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95% граждан, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук, подводя окончательные итоги голосования.

«ЦИК установила… Зеленский Владимир Александрович – 30,24%, Порошенко Петр Алексеевич – 15,95%», – передает слова Слипачук РИА «Новости».

Теперь оба кандидата в президенты имеют право официально приступить к агитации перед вторым туром выборов.

Между тем Зеленский и Порошенко уже готовятся к предвыборным дебатам, которые, предположительно, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский» – за два дня до второго тура выборов.

Второй тур намечен на 21 апреля.