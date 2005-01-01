Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на крупнейший стадион Киева

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что примет участие в дебатах перед вторым туром выборов, и предложил своему сопернику Петру Порошенко встретиться на крупнейшем стадионе в Киеве – «Олимпийском».

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь, нет. Я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Зеленский в своем обращении выдвинул условие президенту Украины, чтобы дебаты состоялись на стадионе «Олимпийский» в Киеве «перед народом Украины», а к трансляции потребовал допустить все телеканалы. Он добавил, что перед дебатами кандидаты должны пройти медэкспертизу на наличие алкоголя или наркотиков.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или (олигарха Игоря) Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», – добавил Зеленский.

Ранее штаб Зеленского заявил, что шоумен готов к дебатам с Порошенко, но они зависят от графика кандидата в президенты в студии «Квартал 95». А советник Зеленского Руслан Рябошапка говорил, что шоумену нечего обсуждать с Порошенко.

Напомним, по итогам первого тура голосования Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты. Участие в них пока не является обязательным, но Верховная рада рассматривает соответствующий законопроект.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД