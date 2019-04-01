Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур, принять участие в дебатах», – говорится в сообщении на сайте НОТУ.

Отмечается, что оба кандидата должны участвовать в теледебатах лично. Если один из кандидатов отказывается принять участие или не может приехать, то выделенное время предоставляется другому кандидату, передает ТАСС.

Согласно закону, такие дебаты проводят в прямом эфире в последнюю пятницу перед днем повторного голосования. Они должны длиться не менее часа.

Пока участие в теледебатах не является обязательным, однако 20 марта в украинский парламент внесли законопроект об изменениях, согласно которому дебаты должны стать обязательными для победителей первого тура президентских выборов.

Напомним, в настоящее время комик Владимир Зеленский остается уверенным лидером президентской гонки с 30,26% голосов. Второе место по-прежнему занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,99%. При этом отрыв между ним и третьим участником гонки Юлией Тимошенко сократился: лидер партии «Батькивщина» набрала 13,36%.