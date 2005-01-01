Отрыв Порошенко от Тимошенко сократился

По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины результат действующего главы государства Петра Порошенко впервые упал ниже 16%, отрыв от идущей на третьем месте лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сократился до 2,6%.

Шоумен Владимир Зеленский остается уверенным лидером президентской гонки, он набрал 30,26% голосов, что, однако, меньше на 0,08 процентных пункта относительно прошлого оглашения результатов, передает РИА «Новости».

Идущий на втором месте Порошенко набирает 15,99% голосов (после обработки 85% протоколов было 16,02%), а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набирает 13,36% (было 13,28%).

На четвертом месте – лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко, у него 11,53%.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов. В нем примут участие, как ожидается, Зеленский и Порошенко.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Зеленского на победу во втором туре, политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что нужно сделать Зеленскому в преддверии второго тура.