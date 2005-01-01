Названы шансы Зеленского на победу над Порошенко во втором туре

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Кому герои отдают свою кровь

Успенский – майор спецназа правоохранительных структур. Название подразделения называть нельзя – секретностьФото: из личного архива
У каждой эпохи – свои герои. В недавнем прошлом майор спецназа Станислав Успенский спасал людей в горячих точках. Теперь он продолжает делать это «на гражданке» в рамках специальной донорской программы, которая для нашей страны решает один из вопросов национальной безопасности. Для участия в ней и спасения жизней не требуется быть спецназовцем или благотворителем – нужна лишь сила воли. Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...

Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

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            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Названы шансы Зеленского на победу над Порошенко во втором туре

               1 апреля 2019, 11:40
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Михаил Мошкин

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            «Полагаю, что на 75-80 процентов Зеленский уже следующий президент», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, оценивая результаты экзитполов на выборах президента Украины. По его оценке, они не будут принципиально отличаться от официальных итогов голосования.

            «Итоговый результат, который обнародует ЦИК, может отличаться от того, что мы видим по экзитполам, но не более чем на 10% от общего результата», – полагает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

            «Скорее даже – в районе 5%. Всегда существует статистическая погрешность, а экзитпол – это тот же самый социологический опрос. Экзитполы хуже работают в случае с аудиторией сел, маленьких городов, такие опросы там не проводятся или проводятся в очень ограниченном объеме», – пояснил эксперт.

            Коррекции результатов, безусловно, надо ожидать, но эта коррекция не будет принципиально касаться результатов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, прогнозирует Бортник. «У Тимошенко лучше поддержка на селе и в небольших городах, но у Порошенко эффективно сработала сетка агитаторов и сетка, скажем так, мотивированного голосования в селах, поэтому их результаты друг друга сбалансируют», – считает эксперт.

            На ваш взгляд

             
            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?



            Обсуждение: 63 комментария
            Бортник полагает, что разрыв в количестве голосов между Порошенко и Зеленским не удастся сократить за счет административного ресурса действующего президента. «Это невозможно сделать, не ломая всей системы выборов и всей системы госуправления. Думаю, что у Порошенко осталось очень мало времени, чтобы победить Зеленского. Если бы у него было хотя бы месяца три, можно было бы развернуть массированную кампанию, попытаться зацепиться за результат. Полагаю, что на 75–80 процентов Зеленский уже следующий президент», – отмечает эксперт.

            Поскольку ключевые кандидаты «нижнего уровня» (Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко) – это кандидаты, ориентирующиеся на оппозиционный электорат, Порошенко не следует рассчитывать на перетекание к нему голосов избирателей, голосовавших за этих кандидатов, полагает собеседник.  

            «Отменить выборы или «нарисовать» нужные результаты – это однозначно спровоцировать майдан», – подчеркивает Бортник.

            От второго тура следует ожидать активного использования «российской темы», считает эксперт. Бортник подчеркивает:

            «Второй тур – это будет в большей степени борьба антирейтингов. Для избирателя это всегда выбор между тем, кого боишься и кого ненавидишь.

            Порошенко уже четко дал понять, что он попытается загнать Зеленского в очень узкую нишу, навесить на него ярлык марионетки олигархов (будучи сам олигархом) и сформировать максимально токсичный образ для Зеленского».

            Он полагает, что сейчас Порошенко продолжит борьбу, ему надо показать максимально хороший результат. «40% во втором туре дадут хорошую базу для торгов в будущем, таким образом он оказывается не политическим банкротом, а вторым политиком в стране – за это сейчас и будет бороться Порошенко. «Но в рамках нынешних процедур выиграть ему будет невозможно», – считает Бортник.

            Что касается Юлии Тимошенко, то она продолжит оспаривать результат голосования, прогнозирует украинский эксперт. «Хотя мы видим элитарный консенсус относительно того, что Тимошенко – третья. Этот консенсус выразился в экзитполах от пяти разных заказчиков (начиная от американцев и заканчивая Игорем Коломойским) – и всюду Тимошенко на третьем месте», – констатирует Бортник. Этот консенсус Юлии Владимировне вряд ли преодолеть, поскольку у Порошенко – и административный ресурс, и контроль над ЦИК. «Но она будет бороться за результат – просто, чтобы не подавать признаков слабости и не вызвать рассыпание ее электората, который ей будет нужен в преддверии парламентских выборов в октябре этого года», – считает Бортник.

            Если говорить о стратегиях Тимошенко и ее команды, то союз экс-премьера с Зеленским выглядел бы органично, но он не выгоден сегодня самому Зеленскому, полагает эксперт. «Зеленский же выступает против старых политиков. Договориться с Тимошенко о чем – о премьерстве Тимошенко? Это было бы «токсичным» для Зеленского», – подчеркивает политолог. Он полагает, что такой союз, впрочем, возможен, но вряд ли он будет публичным. «Возможны какие-то договоренности», – добавил Бортник.

            Напомним, данные Центризбиркома Украины: по итогам подсчета 65,13% голосов, Зеленский получает 30,41% голосов, Порошенко – 16,29%, Тимошенко – 13,10%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

            Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.


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