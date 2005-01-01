Названы шансы Зеленского на победу над Порошенко во втором туре

«Полагаю, что на 75-80 процентов Зеленский уже следующий президент», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, оценивая результаты экзитполов на выборах президента Украины. По его оценке, они не будут принципиально отличаться от официальных итогов голосования.

«Итоговый результат, который обнародует ЦИК, может отличаться от того, что мы видим по экзитполам, но не более чем на 10% от общего результата», – полагает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Скорее даже – в районе 5%. Всегда существует статистическая погрешность, а экзитпол – это тот же самый социологический опрос. Экзитполы хуже работают в случае с аудиторией сел, маленьких городов, такие опросы там не проводятся или проводятся в очень ограниченном объеме», – пояснил эксперт.

Коррекции результатов, безусловно, надо ожидать, но эта коррекция не будет принципиально касаться результатов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, прогнозирует Бортник. «У Тимошенко лучше поддержка на селе и в небольших городах, но у Порошенко эффективно сработала сетка агитаторов и сетка, скажем так, мотивированного голосования в селах, поэтому их результаты друг друга сбалансируют», – считает эксперт.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Бортник полагает, что разрыв в количестве голосов между Порошенко и Зеленским не удастся сократить за счет административного ресурса действующего президента. «Это невозможно сделать, не ломая всей системы выборов и всей системы госуправления. Думаю, что у Порошенко осталось очень мало времени, чтобы победить Зеленского. Если бы у него было хотя бы месяца три, можно было бы развернуть массированную кампанию, попытаться зацепиться за результат. Полагаю, что на 75–80 процентов Зеленский уже следующий президент», – отмечает эксперт.

Поскольку ключевые кандидаты «нижнего уровня» (Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко) – это кандидаты, ориентирующиеся на оппозиционный электорат, Порошенко не следует рассчитывать на перетекание к нему голосов избирателей, голосовавших за этих кандидатов, полагает собеседник.

«Отменить выборы или «нарисовать» нужные результаты – это однозначно спровоцировать майдан», – подчеркивает Бортник.

От второго тура следует ожидать активного использования «российской темы», считает эксперт. Бортник подчеркивает:

«Второй тур – это будет в большей степени борьба антирейтингов. Для избирателя это всегда выбор между тем, кого боишься и кого ненавидишь.

Порошенко уже четко дал понять, что он попытается загнать Зеленского в очень узкую нишу, навесить на него ярлык марионетки олигархов (будучи сам олигархом) и сформировать максимально токсичный образ для Зеленского».

Он полагает, что сейчас Порошенко продолжит борьбу, ему надо показать максимально хороший результат. «40% во втором туре дадут хорошую базу для торгов в будущем, таким образом он оказывается не политическим банкротом, а вторым политиком в стране – за это сейчас и будет бороться Порошенко. «Но в рамках нынешних процедур выиграть ему будет невозможно», – считает Бортник.

Что касается Юлии Тимошенко, то она продолжит оспаривать результат голосования, прогнозирует украинский эксперт. «Хотя мы видим элитарный консенсус относительно того, что Тимошенко – третья. Этот консенсус выразился в экзитполах от пяти разных заказчиков (начиная от американцев и заканчивая Игорем Коломойским) – и всюду Тимошенко на третьем месте», – констатирует Бортник. Этот консенсус Юлии Владимировне вряд ли преодолеть, поскольку у Порошенко – и административный ресурс, и контроль над ЦИК. «Но она будет бороться за результат – просто, чтобы не подавать признаков слабости и не вызвать рассыпание ее электората, который ей будет нужен в преддверии парламентских выборов в октябре этого года», – считает Бортник.

Если говорить о стратегиях Тимошенко и ее команды, то союз экс-премьера с Зеленским выглядел бы органично, но он не выгоден сегодня самому Зеленскому, полагает эксперт. «Зеленский же выступает против старых политиков. Договориться с Тимошенко о чем – о премьерстве Тимошенко? Это было бы «токсичным» для Зеленского», – подчеркивает политолог. Он полагает, что такой союз, впрочем, возможен, но вряд ли он будет публичным. «Возможны какие-то договоренности», – добавил Бортник.

Напомним, данные Центризбиркома Украины: по итогам подсчета 65,13% голосов, Зеленский получает 30,41% голосов, Порошенко – 16,29%, Тимошенко – 13,10%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.