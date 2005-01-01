Эксперт дал совет Зеленскому, как не упустить победу над Порошенко

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Кому герои отдают свою кровь

Успенский – майор спецназа правоохранительных структур. Название подразделения называть нельзя – секретностьФото: из личного архива
У каждой эпохи – свои герои. В недавнем прошлом майор спецназа Станислав Успенский спасал людей в горячих точках. Теперь он продолжает делать это «на гражданке» в рамках специальной донорской программы, которая для нашей страны решает один из вопросов национальной безопасности. Для участия в ней и спасения жизней не требуется быть спецназовцем или благотворителем – нужна лишь сила воли. Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...

Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
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      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

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            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Эксперт дал совет Зеленскому, как не упустить победу над Порошенко

               1 апреля 2019, 12:12
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Михаил Мошкин

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            «Зеленскому нужно не столько прикладывать усилия, сколько не наделать ошибок. Сохранять антиэлитарную, антипорошенковскую позицию, но не пытаться определить себя более жестко. Пока он «мутный и невнятный», разные люди представляют его именно таким, как им хочется», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский.

            «Судя по тому, что я сейчас вижу – а уже более 60% бюллетеней обработали, – существенных отличий между экзитполами и итоговым результатом не будет», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он допускает, что у Юрия Бойко может быть на полтора процента больше, у Юлии Тимошенко на один процент, но в целом все будет похоже на нынешние результаты.

            Напомним, что по данным Центризбиркома Украины по итогам подсчета 70,03% голосов, Владимир Зеленский получает 30,45% голосов, действующий президент Петр Порошенко – 16,19%, Юлия Тимошенко – 13,15%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

            До второго тура Зеленскому нужно демонстрировать антиэлитарную позицию, не пытаясь высказываться более определенно, и «если он не наделает ошибок, то он уже – автоматически президент».

            С другой стороны, можно ожидать, что Порошенко начнет раскручивать «российскую тему», обвинять Зеленского в связях с Москвой и т. д.  «Петр Алексеевич точно будет играть на этой теме и уже собственно начал. Это всё форма истерики. Может быть, ему подскажут и он одумается, но сомневаюсь – ведь он себя позиционирует в качестве главного оппонента Путина. Эта предельно русофобская линия точно будет продолжаться». Но, полагает эксперт, эта тактика не сработает.

            На ваш взгляд

             
            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?



            Обсуждение: 63 комментария
            «Как себя поведет Зеленский, мы не знаем, но если он выдержит форму невнятности в отношении данного вопроса, то это даст ему хорошие шансы. Ему нельзя делать грубые ошибки», – вновь подчеркнул эксперт.

            Вместе с тем, Погребинский не ожидает, что Порошенко задействует административный ресурс для того, чтобы обеспечить себе победу во втором туре. «Хотя понятно, что для Порошенко – «ставка больше, чем жизнь» и ему бы, конечно, сильно хотелось бы одержать победу. Но для того, чтобы преодолеть такой большой разрыв, нужны не просто фальсификации.

            «Разрыв, который все видели по итогам первого тура, останавливает возможных исполнителей этого фальсификационного процесса. Это просто опасно. Люди «закладываются» на то, что победителем будет Зеленский, то зачем рисковать ради Порошенко и получить потом неприятности на собственную голову», – заметил Погребинский.

            Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.


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