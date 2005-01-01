Эксперт дал совет Зеленскому, как не упустить победу над Порошенко

«Зеленскому нужно не столько прикладывать усилия, сколько не наделать ошибок. Сохранять антиэлитарную, антипорошенковскую позицию, но не пытаться определить себя более жестко. Пока он «мутный и невнятный», разные люди представляют его именно таким, как им хочется», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский.

«Судя по тому, что я сейчас вижу – а уже более 60% бюллетеней обработали, – существенных отличий между экзитполами и итоговым результатом не будет», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он допускает, что у Юрия Бойко может быть на полтора процента больше, у Юлии Тимошенко на один процент, но в целом все будет похоже на нынешние результаты.

Напомним, что по данным Центризбиркома Украины по итогам подсчета 70,03% голосов, Владимир Зеленский получает 30,45% голосов, действующий президент Петр Порошенко – 16,19%, Юлия Тимошенко – 13,15%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

До второго тура Зеленскому нужно демонстрировать антиэлитарную позицию, не пытаясь высказываться более определенно, и «если он не наделает ошибок, то он уже – автоматически президент».

С другой стороны, можно ожидать, что Порошенко начнет раскручивать «российскую тему», обвинять Зеленского в связях с Москвой и т. д. «Петр Алексеевич точно будет играть на этой теме и уже собственно начал. Это всё форма истерики. Может быть, ему подскажут и он одумается, но сомневаюсь – ведь он себя позиционирует в качестве главного оппонента Путина. Эта предельно русофобская линия точно будет продолжаться». Но, полагает эксперт, эта тактика не сработает.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



«Как себя поведет Зеленский, мы не знаем, но если он выдержит форму невнятности в отношении данного вопроса, то это даст ему хорошие шансы. Ему нельзя делать грубые ошибки», – вновь подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, Погребинский не ожидает, что Порошенко задействует административный ресурс для того, чтобы обеспечить себе победу во втором туре. «Хотя понятно, что для Порошенко – «ставка больше, чем жизнь» и ему бы, конечно, сильно хотелось бы одержать победу. Но для того, чтобы преодолеть такой большой разрыв, нужны не просто фальсификации.

«Разрыв, который все видели по итогам первого тура, останавливает возможных исполнителей этого фальсификационного процесса. Это просто опасно. Люди «закладываются» на то, что победителем будет Зеленский, то зачем рисковать ради Порошенко и получить потом неприятности на собственную голову», – заметил Погребинский.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.