ЦИК Украины официально объявил о втором туре

Ни один из кандидатов в президенты Украины уже не сможет набрать большинства голосов избирателей, в стране состоится второй тур, объявила Центральная избирательная комиссия Украины после подсчета 60% протоколов.

«Будет второй тур», – сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук, передает ТАСС.

Напомним, после обработки 60,28% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,36% голосов; действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,40% голосов.

Между тем украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.