Названы лидеры выборов президента Украины после обработки 60% голосов

После обработки 60,28% протоколов шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине с результатом 30,36% голосов; действующий глава украинского государства Петр Порошенко отстает от него с 16,40% голосов.

За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко отдали свои голоса 13,08%, а за главу «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко – 11,58%, передает РИА «Новости».

Чуть ранее ЦИК Украины опубликовал данные по итогам обработки 55,50% протоколов. Голоса распределялись следующим образом: Зеленский – 30,25% голосов, Порошенко – 16,54%, Тимошенко – 13,09%, Бойко – 11,51%.

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре.

Тем временем украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.