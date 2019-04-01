Украинские СМИ оценили итоги первого тура выборов

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Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Кому герои отдают свою кровь

Успенский – майор спецназа правоохранительных структур. Название подразделения называть нельзя – секретностьФото: из личного архива
У каждой эпохи – свои герои. В недавнем прошлом майор спецназа Станислав Успенский спасал людей в горячих точках. Теперь он продолжает делать это «на гражданке» в рамках специальной донорской программы, которая для нашей страны решает один из вопросов национальной безопасности. Для участия в ней и спасения жизней не требуется быть спецназовцем или благотворителем – нужна лишь сила воли. Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

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          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
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            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Украинские СМИ оценили итоги первого тура выборов

               1 апреля 2019, 09:27
            Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            СМИ на Украине анализируют итоги первого тура президентских выборов и поведение украинских избирателей, а также делают прогноз на второй тур, давая советы действующему президенту страны Петру Порошенко, который уступает шоумену Владимиру Зеленскому.

            Так, издание «Украина.ру» выпустило статью под заголовком «Невезучий Порошенко. Не тот народ достался президенту». Автор публикации Павел Котов отмечает, что, не дожидаясь первых официальных результатов от ЦИКа, Порошенко обратился к народу и, в первую очередь, к молодым избирателям, после чего сразу же вернулся к той риторике, которой придерживался в течение всего пятилетнего срока своего правления. «Очередное его обращение вновь не обошлось без выпадов в сторону Москвы и обещаний вернуть Крым и Донбасс», – говорится в статье.

            Вместе с тем, отмечает автор статьи, во втором туре Порошенко для итогового успеха необходимо заметно расширить свой электорат. «В этих условиях, команде действующего президента не остается ничего кроме, как обратить свой взор на Юго-Восток страны, повернувшись лицом к русскоговорящим жителям этого региона», – подчеркивает автор, сетуя на то, что последние заявления Порошенко говорят о неспособности его команды на такие маневры.

            Порошенко критикуют за то, что он сам не до конца понимает расстановку сил в политическом поле Украины и продолжает упорно разыгрывать антироссийскую карту. «Так, в тот же день, 31 марта, президент Украины заявил, что после 21 апреля (второго тура выборов) приступит к активной работе по «политико-дипломатическому» возвращению Донбасса и Крыма. В устах Порошенко это означает одно – не поиск мира и компромисса в отношении Донбасса, не выполнение Минских соглашений, а дальнейшая эскалация напряжения между Украиной и Россией, использование международных санкций, обеспечение запретительных мер, разработанных для Украины в Вашингтоне и отчасти в Брюсселе», – объясняет автор статьи.

            На ваш взгляд

             
            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?



            Обсуждение: 63 комментария

            Украинское издание «Страна» выпустило материал под заголовком «Порошенко – все? 7 главных выводов по итогам экзитполов», в которой констатируется – «У Порошенко нет шансов на честную победу». «Огромная разница между Порошенко и Зеленским (более 10 процентов по всем экзит-полам) фактически закрывает вопрос о том, кто победит во втором туре. Большинство избирателей Тимошенко и Бойко, которые заняли третье и четвертое место проголосуют за Зеленского. Также проголосует и значительная часть избирателей Гриценко и Ляшко», – говорится в публикации.

            «Порошенко, как уже сейчас очевидно, попытается мобилизовать электорат за счет образа «российской угрозы», с которой не справится Зеленский. Однако ресурс для этого у него небольшой. Все, кто верил, что от этой угрозы может защитить Порошенко, проголосовали за него в первом туре», – объясняет автор статьи.

            Украинское издание подчеркивает, что единственным шансом на победу Порошенко во втором туре являются «глобальные фальсификации». При этом, по мнению автора, «вертикаль власти» на это не пойдет, так как уже чувствует грядущий уход Порошенко. «Поэтому, если не случится какого-то глобального форс-мажора типа активизации боевых действий, Порошенко выборы проиграет», – заключают украинские журналисты.

            УНИАН опубликовал статью «Четыре иллюзии президентской избирательной кампании», автор которой Юрий Кочевенко пришел к интересному выводу: Майдан не помог украинскому избирателю выйти на новый уровень понимания политической ситуации.

            «Говоря в целом, эти выборы, по своей сути, мало чем отличаются от тех, что были пять или 10 лет назад. Те же инструменты политического маркетинга, только, разумеется, с поправкой на развитие личных online-коммуникаций. Несмотря на ожидания, ни Майдан, ни война, не смогли вытолкнуть общество качественно иной уровень сознания. Лишь очень малый процент граждан готов к активному участию в политической жизни страны или рациональному анализу политических процессов. Абсолютное большинство по-прежнему легко восприимчиво к массированному медиа-давлению», – констатирует Кочевенко.

            «Важно понимать, что в ближайшей перспективе публичная деятельность политиков будет осуществляться в рамках маркетинга персоны. И преимущество получат те, кто будет иметь свежие маркетинговые ресурсы и активно их использовать», – говорится в статье.

            Между тем, издание «Главред» составило политический портрет избирателя Порошенко. Так, наибольшей поддержкой действующий глава украинского государства пользуется на западе страны и в столице. Наименьший уровень поддержки – на востоке и юге Украины.

            Примерно равное количество голосов Порошенко получал в городах и селах. При этом женщины голосовали за него охотнее, чем мужчины (53% против 47%). «Костяк» же избирателей составили пенсионеры (старше 60 лет), которые отдали за Порошенко 31,4% голосов. Еще за него проголосовали почти 19% украинцев в возрасте от 50 до 59 лет. Издание не исключает, что люди старшего поколения оценили повышение пенсий и монетизацию субсидий, которые были запущены перед выборами.

            Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов: по итогам обработки половины протоколов Зеленский сохраняет лидерство с результатом в 30,20% голосов избирателей, а Порошенко занимает вторую строчку – 16,64%; Юлия Тимошенко на третьем месте – 13,08%.

            Как ожидается, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов.

            Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.


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