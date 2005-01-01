ЦИК Украины обработал 50% протоколов

ЦИК Украины обработал 50,18% протоколов результатов голосования на выборах президента Украины, шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство.

Лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский увеличил отрыв от других кандидатов, у него уже 30,20% голосов избирателей (после подсчета 45% у него было 30,16%). Вторую строчку все так же занимает действующий глава государства Петр Порошенко с 16,64%. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 13,08%. Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,53%. Другие кандидаты не набрали больше 8% голосов, следует из данных ЦИК Украины.

При этом Порошенко после обработки 93,06% протоколов на участках вне территории Украины лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе с 40,11% голосов, на втором месте Зеленский с 25,30%. Третье место занимает экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 10,53%, четвертое – экс-глава Службы безопасности Игорь Смешко (6,86%), пятое – лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (4,81%), шестое – кандидат от националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский (4,65%), лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко седьмая (4,36%), передает РИА «Новости».

Таким образом, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.